Em uma atualização recente, o governo Jammu e Cashmiro declarou oficialmente Gulmarg e o Tangmarg nas proximidades como uma zona de tabaco oficialmente gratuita. O governo pediu aos visitantes que deixassem os produtos do tabaco para trás do planejamento de uma viagem a Gulmarg. A cidade se destaca por suas vistas e atividades incríveis cheias de aventura, principalmente esqui. Esta nova iniciativa visa preservar a beleza e a saúde naturais da área. Como uma ordem oficial do vice -comissário de Baramulla, Gulmarg e Tangmarg agora são reconhecidos como “zonas livres de tabaco” e “áreas turísticas sem fumaça”. A ordem proíbe explicitamente fumar e dividir o tabaco nessas áreas, e as violações são tratadas como crimes puníveis. Além dessa diretiva, o governo também pediu ao superintendente da polícia sênior, Baramulla, diretora executiva da Autoridade de Desenvolvimento de Gulmarg e outros funcionários relevantes para garantir a aplicação dessas regras e regulamentos e levá -la a sério. As agências de aplicativos monitorarão de perto a área para garantir a conformidade com a proibição do tabaco.

Este anúncio está à frente dos jogos de inverno muito esperados da Khelo India, que acontecerão em Gulmarg no final de fevereiro. O evento é uma das principais reuniões esportivas da Índia, que mostra atividades como patinação no gelo, hóquei no gelo, esqui e snowboard.

Espera -se que mais de 1.000 atletas de todo o país participem de vários eventos, como esqui alpino, esqui nórdico, montanhismo de esqui, snowboard e raquetes de neve. Espera -se que os jogos atraem atenção significativa, solidificando ainda mais o status de Gulmarg como importante destino turístico e esportivo.



Gulmarg, que se traduz em “Flower Meadow”, é reconhecido por sua beleza cênica. A estação montanhosa, localizada a cerca de 52 km de Srinagar, também abriga o campo de golfe mais alto do mundo, o que o torna um destino único para entusiastas da natureza e buscadores de aventura. A cada ano, milhares de visitantes vão a Gulmarg em missa para desfrutar de suas paisagens serenas, atividades emocionantes e belas casas familiares. Ao declarar a área sem tabaco, o governo Jammu e Cashmira esperam melhorar a experiência dos visitantes, garantindo um ambiente mais limpo e saudável para todos. Portanto, não fumando quando está em Gulmarg!