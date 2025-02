A GUPSHUP, uma plataforma de conversação global líder, apresentou um conjunto de agentes especializados que visam revolucionar o atendimento ao cliente no setor de viagens e hospitalidade. Projetado para atender à crescente demanda do setor de gerenciamento eficiente das consultas dos clientes, esses agentes de IA fornecem assistência personalizada por 24 horas e garantem a consistência em todos os pontos de contato dos convidados.

A nova suíte de agentes da IA ​​inclui uma agente de hotel, viagens religiosas, planejador de viagens e agentes de geração e nutrição de leads. Esses agentes podem responder autonomamente aos aplicativos de clientes, como serviços antes da verificação, recomendações locais e itinerários localizados. Eles também estão equipados para oferecer assistência de emergência, ajudando as empresas a reduzir a pressão do pessoal durante os períodos de pico.

Beerud Sheth, fundador e CEO da GUPSHUP, disse: “O setor de viagens e hospitalidade enfrenta desafios únicos no gerenciamento de interações com os clientes em vários pontos de contato, mantendo a qualidade do serviço. Nossos agentes de IA são projetados para fornecer assistência instantânea e personalizada em escala, permitindo que as empresas ofereçam experiências excepcionais de clientes sem sobrecarregar sua equipe.

Esses agentes de IA são construídos na nuvem de conversas do Guuphup e vão além dos simples fluxos de bate -papo. Eles usam grandes modelos avançados de linguagem (LLM) para participar de conversas dinâmicas e de várias voltas em várias plataformas de mensagens, como WhatsApp, SMS, voz, web e celular.

Além de responder às consultas recebidas, os agentes de IA também lidam com notificações, lembretes e alertas de saída. Ao integrar perfeitamente com sistemas de back -end, como mecanismos de reserva, CRM e calendários, garante atualizações precisas de dados.

As empresas que aproveitam os agentes pré -construídos da Guuphup podem oferecer interações personalizadas, garantindo que a IA permaneça dentro de sua função designada, mantendo a integridade da marca por meio de mecanismos de confiança e confiança incorporados.