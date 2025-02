H-1B visa registration for 2026 to open from March 7

Os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) anunciaram que o período de inscrição inicial para o capitão H-1B do ano fiscal de 2026 será aberto das 22:30 ISTH em 7 de março de 2025 às 22:30 IST no dia 24 de março, 2025. Durante esse período, possíveis peticionários e representantes devem usar uma conta on -line do USCIS para registrar cada beneficiário eletronicamente para o processo de seleção e pagar a taxa de registro associada a cada beneficiário para cada beneficiário.

Se você é um empregador de petição H-1B que não possui uma conta do USCIS on-line, deve criar uma conta organizacional. Se você é um empregador que solicitou a H-1B que tinha uma conta de registro H-1B para o H-1B FY 2021-FY 2024 H-1B Registration Seasons, mas não usou a conta fiscal de 2025, sua conta existente, ela se tornará uma organização conta após seu próximo login.

Os gravadores pela primeira vez podem criar uma conta a qualquer momento. Você pode encontrar informações e recursos adicionais em contas organizacionais, incluindo um link de etapa -porta -passo, nas perguntas das contas organizacionais. Essas perguntas frequentes serão atualizadas com as informações do ano fiscal de 2026 antes do início do período de registro inicial.

Os representantes podem adicionar clientes a suas contas a qualquer momento, mas os representantes e os candidatos a registro devem esperar até 7 de março para inserir as informações do beneficiário e enviar o registro com a taxa de US $ 215. Portanto, não é necessário registrar o dia em que o período inicial de registro é aberto.

O CAP H-1B do ano fiscal de 2026 usará o processo de seleção centrado no beneficiário lançado no ano fiscal de 2025. Segundo o processo centrado no beneficiário, os registros são selecionados por um único beneficiário e não pelo registro.

Se o USCIS receber registros para beneficiários únicos suficientes antes de 24 de março, selecionará aleatoriamente os beneficiários exclusivos e enviará notificações de seleção por meio das contas on -line do USCIS dos usuários. Se você não receber registros para beneficiários únicos suficientes, todos os registros de beneficiários exclusivos que enviaram corretamente no período de registro inicial serão selecionados.

“Pretendemos notificar antes de 31 de março, possíveis peticionários e representantes cujas contas têm pelo menos um registro selecionado”.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aprovou um aumento temporário no limite diário da transação de crédito de USD 24.999,99 para US $ 99.999,99 por dia para a temporada limitada do H-1B do ano fiscal de 2026. Esse aumento temporário está em resposta ao volume de H anterior -1b registros que excederam o limite diário de cartão de crédito. As transações podem ser feitas mais que US $ 99.999,99 através da Clearing Automated House (ACH). O uso de ACH pode exigir que o pagador Alex seu banco com antecedência para eliminar qualquer bloco potencial em sua conta.

Um pedido de sujeitos do CAP H-1B, incluindo um pedido de um beneficiário que é elegível para a isenção de grau avançado, só pode ser apresentado por um peticionário cujo registro para o beneficiário nomeado no pedido H-1B foi selecionado no H- Processo de registro 1B. Informações adicionais sobre o processo de registro eletrônico estão disponíveis no processo de registro eletrônico H-1B.

Para o ano fiscal de 2026, várias melhorias foram introduzidas para melhorar o processo de apresentação do H-1B para contas organizacionais e representativas. Essas atualizações incluem permitir que os assistentes jurídicos trabalhem com várias contas representativas legais, permitindo que eles preparem registros H-1B, o Formulário I-129 e as solicitações do formulário de processamento premium da I-907 para vários advogados, todos dentro de uma única conta paralegal.

Além disso, os representantes legais terão uma maneira fácil de adicionar assistentes jurídicos aos clientes da empresa. O sistema também terá a preparação de certos campos da forma I-129 dos registros H-1B selecionados e a capacidade de preparar e carregar uma planilha de dados dos beneficiários do H-1B para preparar informações nos registros H-1B. Essas melhorias serão implementadas antes do início do período inicial de registro.>>