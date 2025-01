Hamas releases video it says is of Israeli hostage held in Gaza since 2023 attack

O braço armado do Hamas divulgou um vídeo que afirma ser de um refém israelense mantido em Gaza desde o ataque de outubro de 2023.

Liri Albag, descrita pela mídia local como uma soldado, tinha 18 anos quando foi capturada por militantes palestinos na base de Nahal Oz, na fronteira de Gaza, junto com outras seis recrutas, cinco das quais permanecem em cativeiro.

Na gravação de vídeo sem data de três minutos e meio, Albag, agora com 19 anos, apelou em hebraico ao governo israelita para garantir a sua libertação.

O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas, um grupo de campanha para parentes dos sequestrados, disse que a família não autorizou a divulgação do vídeo.

A família disse em comunicado que o vídeo “partiu nossos corações” e acrescentou: “Estas não são a filha e a irmã que conhecemos. Seu grave desconforto psicológico é evidente.

“Apelamos ao primeiro-ministro, aos líderes mundiais e a todos os decisores: é hora de tomar decisões como se fossem os seus próprios filhos que estão lá”.

Pais de Liri Albag, cativa do Hamas, pedem acordo para libertar reféns israelenses – vídeo

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse em resposta ao vídeo que Israel ainda estava trabalhando incansavelmente para trazer os reféns para casa, acrescentando: “Qualquer pessoa que se atreva a prejudicar nossos reféns assumirá total responsabilidade por suas ações”.

Ele está sob crescente pressão das famílias dos reféns para chegar a um acordo que liberte seus entes queridos, com manifestações semanais organizadas pelo fórum de reféns, a última delas em Tel Aviv, no sábado.

Seus críticos o acusam de atrasar o acordo.

O Hamas e o seu aliado Jihad Islâmica divulgaram vários vídeos de reféns israelitas sob sua custódia durante quase 15 meses de combates em Gaza.

Os militantes fizeram 251 reféns durante o ataque de 2023, dos quais 96 permanecem em Gaza. O exército israelense diz que 34 deles estão mortos.

Isso ocorre no momento em que as negociações de cessar-fogo entre os dois lados são retomadas no Catar, no sábado.

Os mediadores Qatar, Egipto e Estados Unidos estiveram envolvidos em meses de esforços que não conseguiram pôr fim à guerra.

Enquanto isso, médicos palestinos disseram que os ataques militares israelenses na Faixa de Gaza mataram pelo menos 70 pessoas desde sexta-feira.

Pelo menos 17 dos mortos foram mortos em ataques aéreos contra duas casas na cidade de Gaza, o primeiro dos quais destruiu a casa da família Al-Ghoula na madrugada, disseram médicos e residentes.

“A maioria deles são mulheres e crianças, são todos civis, não há ninguém lá que tenha disparado mísseis ou seja da resistência”, disse o vizinho Ahmed Ayyan à Reuters.

Não houve comentários imediatos dos militares israelenses sobre o incidente.

Outro ataque a uma casa na Cidade de Gaza matou cinco pessoas ainda neste sábado, informou o serviço civil de emergência palestino, acrescentando que se teme que pelo menos mais 10 pessoas estejam presas sob os escombros.

Os militares israelitas disseram anteriormente que as suas forças continuaram as operações esta semana na cidade de Beit Hanoun, no extremo norte do território, onde o exército opera há três meses, e destruíram um complexo militar que tinha sido usado pelo Hamas.

Israel lançou o seu ataque a Gaza em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, no qual militantes invadiram as comunidades fronteiriças de Gaza, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo cerca de 250 reféns, segundo contagens israelitas.

A sua campanha militar, com o objectivo declarado de erradicar o Hamas, devastou grandes áreas do território, expulsando a maioria das pessoas das suas casas e matando 45.717 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.