Happy new you! 10 of the best UK wellbeing retreats for 2025

retiro na montanha, Monmouthshire

No sopé da Montanha Skirrid, perto de Abergavenny, o Wonderful Escapes é uma quinta convertida do século XVI que agora recebe hóspedes para pausas de bem-estar. Além de organizar eventos mais longos, desde fins de semana de ioga a retiros de liderança masculina, você pode personalizar sua estadia reservando jantar, hospedagem e café da manhã e usando as instalações do local, desde um lago para nadar até uma sauna. Há uma massagista no local e atividades podem ser organizadas, incluindo aulas particulares de ioga e coleta de alimentos, além de passeios maravilhosos na porta.

Jantar, hospedagem e café da manhã a partir de £ 139 por pessoa no meio da semana, os preços do retiro variam. www.marvelousescapes.co.uk

Retiro Feminino de Recuperação de Primavera, Devon

A fundadora da Wild Joy, Emily Graves, projeta retiros que incentivam os participantes a desacelerar e se reconectar com a natureza. O novo Retiro Feminino Spring Rewilding acontece em Moorbarton Rewilding, de 1.000 acres, no Parque Nacional de Dartmoor. É uma oportunidade de viver fora da rede, com dias repletos de ioga e movimento, meditação, diário, escrita criativa e caminhada; Além disso, aqui está um tour e uma conversa sobre a reintrodução de castores. Espere uma imersão total na natureza: todos acampam (traga sua própria barraca), cozinhando na fogueira, tomando banho no riacho e saunas a lenha sob as árvores.

25 a 29 de abril, £ 425 por cinco dias, com toda alimentação e atividades, vida_wildjoy

Bem-estar na fazenda, Sussex

Fotografia: Andy Hannant

No coração do Parque Nacional South Downs, Westerlands é uma fazenda regenerativa com chalés, cabanas, celeiros e cabanas, perfeita para fugir de tudo. Os hóspedes podem personalizar sua própria experiência de bem-estar utilizando o WildSpa e a sauna (os tratamentos variam de massagens a Reiki) e a academia ao ar livre WildFit, além de aulas particulares regulares de tudo, desde boxercise até ioga. Há também um estábulo no local, com opção de passeios a cavalo, e oficinas de “bem-estar equestre”, uma espécie de terapia de cura equina.

Cabines a partir de £79 por noite, atividades extras, westlands.com

Semana do Bem-Estar Scilly, Cornualha

Jardim da Abadia de Tresco. Fotografia: Alex Ramsay/Alamy

Tresco, uma das belas ilhas de Scilly, celebra a sua primeira Semana do Bem-estar este ano (15 a 22 de março). O programa abrangente inclui tudo, desde ioga e respiração até meditação ao nascer do sol e banhos sonoros, além de oficinas de corrida em trilha, jardinagem e beleza. Oferecendo algo para todos os níveis, as aulas aproveitam ao máximo os recursos naturais da ilha, desde os famosos jardins botânicos (foto) até às suas praias paradisíacas. As opções de acomodação incluem Nova pousadacom os seus 16 quartos recentemente renovados e o popular Driftwood Bar, que também acolhe retiros noutras épocas do ano.

As aulas começam a partir de £ 15, Nova pousada Tem quartos duplos/twin a partir de £232 por noite. em março, tresco.es

Fim de semana de natação selvagem e ioga em Ayreshire

A nadadora de água fria, professora de ioga e ambientalista Sophie Hellyer lidera dois retiros de inverno de três dias no Marine Troon, um lindo hotel na costa de Ayreshire. Projetado para aproveitar os efeitos rejuvenescedores do ar livre, haverá caminhadas pela costa e natação selvagem, além de ioga, refeições deliciosas e tempo para usar o spa. Abertos a todos os níveis, os retiros fazem parte de uma série de fins de semana de aventura, com mais previstos para o final deste ano.

De 31 de janeiro a 2 de fevereiro e de 21 a 23 de fevereiro, a partir de £495, com alojamento, alimentação e atividades, marineandlawn. com

Retiros durante a semana, North Yorkshire

Fotografia: Câmaras de Arroz

Vários retiros são realizados ao longo do ano no Tree Relaxation Retreat em Rosedale, em North York Moors, um lugar encantador para relaxar com salas de tratamento, jacuzzi ao ar livre e um estúdio de ioga e meditação em uma antiga capela. Treinadora de saúde feminina Nicolas Wilkinson planejou uma série de retiros durante a semana para mulheres com mais de 40 anos, que aproveitam o ambiente e oferecem ioga, caminhadas pelas charnecas, oficinas criativas, banhos de gongo, almoços e bebidas. Passe a noite na Árvore para uma pausa relaxante extra.

10 de julho, com mais datas planejadas, retiro de um dia £125; Hospedagem e café da manhã em a árvore a partir de £65

Casa senhorial para retiro de noviços, Bedfordshire

Fotografia: RP

O Tofte Manor, na vila de Sharnbrook, é uma mansão do século XVII convertida em um centro de retiros cercado por belos jardins com piscina, quadras de tênis e quartos elegantes repletos de antiguidades. Este ano, Stella Photi, fundadora da Escapadinhas de bem-estarorganiza seu primeiro retiro de autocuidado aqui. Ideal para retirantes pela primeira vez que procuram descobrir quais práticas de bem-estar funcionam melhor para eles, o programa incluirá ioga restaurativa, Qi Gong, aulas de controle de estresse, oficinas de alimentação sazonal e banhos sonoros.

14 a 16 de março, £ 595, incluindo todas as refeições e atividades, wellbeingescapes.com

Ioga em um castelo, Lake District

A Reclaim Yourself combina viagens de bem-estar com turismo sustentável em dezenas de destinos ao redor do mundo. As opções no Reino Unido incluem um fim de semana de ioga em um castelo de Lake District, um local atmosférico com montantes, lareiras de pedra e vistas deslumbrantes. Liderado por Adam Husler, um dos professores mais conhecidos de Londres, inclui ioga, meditação, caminhadas conscientes nas colinas e deliciosos banquetes à base de plantas, com bastante tempo para massagens e aconchego junto à lareira.

De 21 a 24 de novembro, a partir de £595 com tudo incluído, reivindicar você mesmo.co.uk

Retiro Respiratório, Essex

Fotografia: Niall Clutton

Rodeado por 110 hectares de parques, jardins e florestas, o Down Hall Hotel & Spa oferece um refúgio tranquilo a apenas 45 minutos do centro de Londres. Uma nova série de retiros de bem-estar será lançada este ano, incluindo o retiro de fim de semana Breathwork liderado por Camilla Sheeley. As atividades incluem tratamentos de spa, sessões de respiração e meditação, banho de gongo e som, ioga e caminhadas guiadas pela floresta. Também está incluído um jantar de três pratos no restaurante premiado com 2 Rosetas AA e um sumptuoso pequeno-almoço.

21 de fevereiro ou 4 de abril, £ 225 incluindo acomodação, atividades e alimentação, downhall.es

Retiro Natural, Terras Altas da Escócia

A Wild Roots Guiding, fundada pela líder da montanha Anna Danby, é especializada em aventuras de bem-estar nas regiões selvagens das Terras Altas da Escócia. Para quem prefere não acampar, agora existem opções baseadas no Loch Ossian Youth Hostel, um refúgio remoto na propriedade Courrour que só pode ser alcançado de trem e a pé. O retiro de outono do Wild Yoga inclui caminhadas guiadas, ioga e atenção plena baseada na natureza. Outras opções são nadar no lago, registrar no diário e desenhar. O Wild Mountain Retreat concentra-se mais em caminhar, explorar as colinas e montanhas circundantes e aprender habilidades ao ar livre.

2 a 5 de outubro, Retiro na Montanha Selvagem£ 545 (£ 520 se reservado antes de 31 de janeiro); 30 de outubro a 2 de novembro, ioga selvagem£ 520 (£ 495 se reservado antes de 31 de janeiro), incluindo acomodação, refeições e atividades, wildrootsguiding.scot