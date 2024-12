Heavy snow in Japan disrupts holiday air traffic

A forte nevasca na região norte do Japão cancelou dezenas de voos na terça-feira, enquanto milhões de famílias voltavam para casa para passar o feriado de Ano Novo com seus entes queridos. A Japan Airlines disse que cancelou 42 voos, afetando 6.398 passageiros, no início da tarde, todos eles serviços de e para a ilha de Hokkaido, no extremo norte.

A sua principal rival, a ANA, também cancelou 14 voos, afetando 800 passageiros, devido ao mau tempo no norte, e alertou os seus clientes para possíveis atrasos e mais cancelamentos. No principal aeroporto de Hokkaido, os passageiros formaram longas filas para conseguir voos alternativos. Alguns se prepararam para vê-lo em 2025 na sala de embarque.

“Foi ótimo ver neve, mas não pensei que ficaria preso aqui”, disse um homem que tentava voltar para sua casa em Okinawa, no sul, à emissora HTB.

“Não sei o que fazer. Talvez tenha que ficar no aeroporto esta noite.”

Hokkaido e as comunidades ao longo da costa norte voltadas para o Mar do Japão experimentaram ventos fortes e fortes nevascas na terça-feira, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.

Mais de 20 centímetros (7,9 polegadas) de neve caíram em algumas áreas de Hokkaido desde segunda-feira, a maior parte na manhã de terça-feira, disse a agência meteorológica, acrescentando que a neve deve continuar até o dia de Ano Novo.

O verão japonês deste ano foi o mais quente alguma vez registado, igualando o nível observado em 2023, quando ondas de calor extremas alimentadas pelas alterações climáticas engoliram muitas partes do mundo.

O outono foi o mais quente desde que os registros começaram, há 126 anos, segundo a agência meteorológica nacional. A famosa camada de neve do Monte Fuji também esteve ausente durante o período mais longo já registado este ano, só aparecendo no início de Novembro, em comparação com a média do início de Outubro.