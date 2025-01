Heavy snowfall affects air travel in UK, Germany

Fortes nevascas afetaram as viagens aéreas no Reino Unido e na Alemanha. Vários aeroportos do Reino Unido fecharam suas pistas no domingo devido à forte neve e gelo, informou a CNN.

Muitas áreas do Reino Unido estavam sob alertas de neve e gelo no domingo, incluindo a maior parte da Ilha Norte, a maior parte da Escócia e grande parte do centro e norte da Inglaterra, de acordo com o UK Met Office. Um aviso amarelo de chuva foi emitido para quase todo o País de Gales.

O Aeroporto de Manchester disse na manhã de domingo que fechou temporariamente suas pistas devido à forte neve. Em postagem compartilhada nas redes sociais, o aeroporto disse que funcionários estavam no solo para limpar a neve da pista, antes da reabertura da pista, por volta das 9h45 (horário local), segundo reportagem da CNN.

O Aeroporto John Lennon de Liverpool também fechou temporariamente sua pista na manhã de domingo devido à neve, antes de reabri-la às 10h15 (horário local). O Aeroporto Internacional de Newcastle disse que os horários dos voos foram interrompidos devido à “forte nevasca contínua”.

O aeroporto de Birmingham fechou por várias horas por volta da meia-noite para que a equipe pudesse limpar a neve. No entanto, no domingo foi reaberto.

Em comunicado divulgado em “Continuaremos atualizando os passageiros ao longo da manhã. Verifique nosso site e verifique com sua companhia aérea as informações mais recentes sobre voos”.

O Aeroporto de Bristol, no oeste da Inglaterra, fechou no sábado devido a “condições climáticas difíceis”. O aeroporto reabriu à tarde. O aeroporto alertou que o fechamento ainda pode afetar os voos que partem no domingo, informou a CNN.

De acordo com o comunicado da National Rail do Reino Unido no domingo, as rotas ferroviárias na Inglaterra, Escócia e País de Gales foram afetadas pelo mau tempo. Em um comunicado, afirmou: “O gelo e a neve podem significar que restrições de velocidade e fechamentos de linhas serão implementados para garantir que os trens possam circular com segurança nos trilhos”.

A National Highways, a empresa governamental que opera as principais rodovias da Inglaterra, emitiu um alerta de tempo severo em todo o país para neve em toda a Inglaterra no sábado e domingo, de acordo com a reportagem da CNN. Afirmava: “Os usuários das estradas são aconselhados a tomar cuidado extra ao viajar no fim de semana”.

Enquanto isso, o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, cancelou 120 de suas 1.090 decolagens e pousos planejados no domingo devido a trabalhos de limpeza da pista e à redução da visibilidade que afetava a capacidade de voo do aeroporto, disse o porta-voz da operadora do aeroporto, Fraport, informou o Euro News.

Foram impostas restrições às operações de voo no aeroporto de Munique, onde apenas uma pista estava aberta enquanto a outra estava sendo liberada. Já 35 descolagens e aterragens foram canceladas no sábado por precaução, disse o porta-voz do aeroporto de Munique, enquanto cerca de 750 foram adiadas para domingo.

Autoridades do aeroporto de Stuttgart disseram que as máquinas de degelo também estavam demorando mais devido às condições climáticas. De acordo com as autoridades locais, até 10 centímetros de neve fresca caíram em Colônia durante a noite e no início da manhã, informou o Euro News.

Em algumas partes da Alemanha, devido às condições meteorológicas de neve, foi relatado um aumento nos relatórios de acidentes. Segundo as autoridades, um grande número de acidentes relacionados com o clima ocorreu quando as pessoas conduziam em estradas cobertas de neve com pneus de verão, segundo o relatório. O serviço meteorológico da Alemanha emitiu avisos de gelo negro para as pessoas, aconselhando-as a ficar em casa sempre que possível.