Henley Passport Index 2025: Singapore reclaims top spot, India's ranking drops

Singapura avançou para se tornar o detentor de passaporte mais poderoso do mundo no Índice Henley Passport de 2025, concedendo aos seus cidadãos acesso sem visto a um número sem precedentes de 195 destinos entre 227 em todo o mundo. A cidade-estado rompeu com o primeiro lugar compartilhado no ano passado entre seis nações, recuperando a coroa e deixando o Japão na segunda posição com acesso a 193 destinos. Notavelmente, o Japão recuperou o acesso sem visto à China, marcando uma recuperação pós-restrições de bloqueio da Covid.

A classificação da Índia cai

O passaporte indiano está classificado em 85º lugar no último Henley Passport Index, que oferece acesso sem visto a 57 países ao redor do mundo. Com a Índia oferecendo agora acesso sem visto a menos países em comparação com os últimos anos, houve uma queda na classificação do passaporte indiano em relação ao ano passado, quando ficou em 80º lugar no Índice, quando o passaporte indiano tinha acesso sem visto para 60. países. O passaporte da Índia no Índice Henley ficou em 84º lugar em 2023 e 83º em 2022 (com acesso sem visto para 60 países).

Potências europeias perdem terreno

Várias nações europeias, incluindo França, Alemanha, Itália e Espanha, caíram duas posições, para o terceiro lugar, partilhando a classificação com a Finlândia e a Coreia do Sul. Todas estas nações permitem agora viagens sem visto para 192 destinos. Entretanto, um grupo de sete membros da União Europeia, incluindo a Áustria e a Dinamarca, ocupa a quarta posição com 191 destinos. O Reino Unido, que liderou o ranking em 2015, está agora em quinto lugar, ao lado da Bélgica e da Nova Zelândia, oferecendo acesso a 190 destinos.

Emirados Árabes Unidos entram no top 10, EUA caem ainda mais

Os Emirados Árabes Unidos, que subiram consideravelmente na última década, garantiram pela primeira vez o seu lugar no top 10, oferecendo acesso a 185 destinos. Pelo contrário, os Estados Unidos continuam a sua trajetória descendente, caindo sete posições na última década para ocupar o nono lugar, com acesso a 186 destinos. Os analistas atribuem isto a políticas introspectivas e a tendências políticas isolacionistas.

Disparidade de mobilidade atinge nível recorde

Na parte inferior do índice, o Afeganistão permanece firmemente enraizado, com os seus titulares de passaportes a terem acesso sem visto a apenas 26 destinos. Isto cria uma lacuna de mobilidade recorde, uma vez que os cidadãos afegãos têm menos 169 opções de viagem sem visto em comparação com os cingapurianos.

O presidente cessante do Gana, Nana Akufo-Addo, anunciou na sexta-feira que todos os titulares de passaportes africanos poderão viajar sem visto a partir do início deste ano, marcando um passo em direção à integração económica continental. “Estou orgulhoso de ter aprovado a isenção de visto para o Gana para todos os titulares de passaportes africanos, a partir do início deste ano”, disse Akufo-Addo no seu discurso ao parlamento.

A ascensão global da China

A China aumentou significativamente, passando do 94º lugar em 2015 para o 60º lugar em 2025. Durante o ano passado, a China concedeu acesso sem visto a mais 29 países e agora permite a entrada a um total de 58 nacionalidades. Esta tendência realça a crescente abertura da China e contrasta com os Estados Unidos, que permitem o acesso sem visto a apenas 46 nacionalidades.Informações sobre tendências de viagens e migração

Racismo em matéria de vistos: os países africanos enfrentam taxas de rejeição de vistos Schengen desproporcionalmente elevadas. Metade dos candidatos africanos são rejeitados, em comparação com uma taxa média global de rejeição de 16 por cento. A Guiné-Bissau e o Gana estão entre os 10 países com as taxas de rejeição mais elevadas.

Aumento dos pedidos de segunda cidadania: Os cidadãos dos EUA lideram os pedidos de segunda cidadania e representarão 21% de todos os requerentes de programas de migração de investimento em 2024. Isto reflecte preocupações crescentes sobre a volatilidade política e económica.

Expansão do controlo digital das fronteiras: 2025 marca a introdução do tão esperado ETIAS na Europa e do sistema expandido ETA do Reino Unido, revolucionando os processos de viagem com sistemas digitais de fronteiras.

Mudanças económicas e políticas no horizonte

Espera-se que a reeleição de Donald Trump como novo presidente dos EUA dê início a uma nova onda de disputas comerciais e proibições de viagens, minando ainda mais a mobilidade americana. Os especialistas alertam que isto poderá exacerbar as tensões geopolíticas e diminuir a confiança na mobilidade global dos EUA.