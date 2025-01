Heritage Aviation to launch daily chopper services to Nainital and Bageshwar from D’dun soon

A Heritage Aviation adicionará em breve mais destinos na região de Kumaon, em Uttarakhand, sob sua rede RCS-Udan. De acordo com Rohit Mathur, CEO da empresa de aviação com sede em Delhi, que é a primeira operadora de helicópteros NSOP sob o esquema Udan, a empresa espera lançar serviços diários de Dehradun para Nainital e Bageshwar nas próximas duas a três semanas.

Ele disse que com essas duas novas rotas a empresa atenderá quase todos os distritos da região de Kumaon em Uttarakhand. A operadora já opera serviços diários de helicóptero sob RCS-Udan para Champawat, Pithoragarh, Almora e Munsiyari a partir de Haldwani.

“Operaremos duas partidas diárias para Nainital e Bageshwar de Dehradun. Com isso cobriremos toda a região de Kumaon com nossos serviços de helicóptero”, afirmou.

Mathur disse que eles são a única empresa operadora de helicópteros em Udan que opera serviços diários para muitos desses destinos remotos. “Nenhuma outra operadora opera diariamente para qualquer destino”, afirmou.

Apesar dos desafios associados ao terreno circundante e às condições meteorológicas imprevisíveis, Mathur disse que eles tentam operar sem problemas no âmbito de Udan, garantindo a segurança dos passageiros.

Considerando o afastamento de muitos destes destinos do Himalaia, Mathur disse que eles se esforçam constantemente para “dar um ou dois passos extras” para garantir que os benefícios dos seus serviços cheguem tanto à população local para as suas necessidades de emergência como aos turistas que desejam explorar. estes lugares remotos tão confortavelmente quanto possível.

Embora as operações sejam subsidiadas de forma cruzada no âmbito do esquema RCS-Udan e as tarifas sejam definidas pelo governo indiano, Mathur disse que operam abaixo dessas tarifas para tornar os serviços acessíveis tanto para os habitantes locais como para os turistas.

Ao contrário da tarifa permitida de INR 5.000 para Haldwani – Munsiyari e Haldwani – Pithoragarh, a Heritage Aviation cobra atualmente apenas INR 4.000. Da mesma forma, na rota Haldwani – Champawat, contra a tarifa permitida de Rs 3.500, a empresa cobra atualmente Rs 2.500, disse ele. A Heritage Aviation, operadora especializada de helicópteros fretados desde 2009, iniciou operações sob o esquema Udan a partir de janeiro de 2024 e planeja expandir os serviços para mais áreas em Uttarakhand, especialmente na região de Garhwal, bem como Himachal Pradesh nos próximos anos.

No que diz respeito ao aumento de capacidade, Mathur disse que fizeram encomendas de dois novos helicópteros à Airbus e já receberam um e estão em processo de entrega da segunda aeronave nos próximos meses.

“Usaremos essas novas aeronaves no serviço Udan”, disse ele. A empresa possui atualmente 7 helicópteros em sua frota.

No que diz respeito às políticas que regem os intervenientes NSOP na indústria da aviação, Mathur disse que as alterações introduzidas pelos reguladores em 2021 tornaram mais fácil para os operadores NSOP participarem no processo de licitação de Udan. Disse que estão em conversações contínuas com o Ministério da Aviação para facilitar ainda mais os processos para que a conectividade chegue aos locais mais remotos do país.