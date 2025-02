Hilton quarterly profit beats estimates on strong business travel demand

A Hilton Worldwide venceu Wall Street As estimativas do quarto trimestre na quinta -feira, uma vez que uma forte demanda por viagens de negócios levou a reservas mais altas para o operador do hotel, enviando suas ações em 5 % na negociação da manhã.

A empresa disse que as reuniões da empresa, convenções e eventos sociais eram fortes e promoveram taxas mais altas.

“A renda comercial transitória por sala disponível (RevPAR) aumentou mais de 3 %, liderada pela recuperação contínua em grandes empresas, com grandes tecnologias e grandes bancos acima do desempenho significativo”, disse um executivo da Hilton em uma conferência telefônica subsequente em uma conferência telefônica posterior para lucros.

A empresa também disse que as tendências de viagens de lazer eram melhores do que o esperado, apesar de uma desaceleração após uma ascensão após a pandemia.

“Apesar de um ambiente operacional misto para a indústria, o HLT continua demonstrando um sólido impulso de crescimento com novas marcas em novos mercados”, disse David Katz, analista da Jefferies.

Em novembro, a Hilton lançou seu Spark Brand Hotel na Índia e disse que espera quadruplicar a quantidade de quartos de hotel no país nos próximos cinco anos.

A empresa com sede em McLean, Virgínia, registrou um ganho ajustado de US $ 1,76 por ação no quarto trimestre, em comparação com a estimativa média dos analistas de US $ 1,68, de acordo com os dados compilados pela LSE.

Suas receitas totais de US $ 2,78 bilhões também chegaram um pouco acima das expectativas de US $ 2,77 bilhões.

O Quartinally Revpar nos Estados Unidos, o maior mercado da empresa em termos de quartos de hotel, aumentou 2,9 % em comparação com o ano anterior. A Ásia-Pacífico também aumentou 1,7 %, mostrando sinais de recuperação após uma redução de 3,4 % no terceiro trimestre.

O tubo de desenvolvimento da Hilton cresceu 8 %, para 498.600 quartos no trimestre, e a empresa agora espera um crescimento líquido de 6 % a 7 % em 2025.

No entanto, previu o lucro líquido 2025 entre US $ 1,829 bilhão e US $ 1.858 bilhão, abaixo das expectativas de US $ 1.896 bilhões de analistas. (Relatório de Ashwarya Jain; edição Shinjini Gangus)