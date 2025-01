Himachal CM announces INR 2415 crore for tourism, emphasising strengthening sector

Himachal CM anuncia Rs 2.415 crore para turismo, enfatizando o fortalecimento do setor “/>

O ministro-chefe de Himachal Pradesh, Thakur Sukhvinder Singh Sukhu, destacou a importância do setor do turismo como a espinha dorsal econômica do estado ao revisar os projetos do Departamento de Turismo, enfatizando a prioridade do governo em concluir as iniciativas em andamento para melhorar as experiências dos visitantes.

De acordo com um comunicado divulgado, o ministro-chefe disse que o desenvolvimento de Shiv Dham no distrito de Mandi seria realizado com um desembolso de Rs 150,27 milhões, enquanto o embelezamento do templo Baba Balak Nath no distrito de Hamirpur seria realizado por Rs. 51,70 crore, o embelezamento da cidade de Nagrorta Bagwan e Palampur no distrito de Kangra seria feito gastando INR 78,09 crore rúpias.

Ele disse que o governo do estado iria investir INR 2.415 crore no setor de turismo para criar e fortalecer a infraestrutura turística no estado nos próximos tempos.

Ele disse que centros de bem-estar seriam desenvolvidos em Nadaun no distrito de Hamirpur, Nagrota Bagwan no distrito de Kangra, Kullu e Manali no distrito de Kullu a um custo total de INR 280,39 crore. Ele disse que o governo estadual alocaria INR 8,64 crore para a conservação e restauração do castelo Naggar no distrito de Kullu.

Sukhu disse que o governo do estado também estava promovendo o turismo de aventura no estado e um resort de rafting seria construído em Nadaun, enquanto pistas de patinação no gelo e patinação seriam estabelecidas em Manali, Dharamshala e Shimla com um custo estimado de INR 163,50 crore para beneficiar os turistas e pessoas locais.

O ministro-chefe disse que para proporcionar melhor conectividade aérea, o Governo do Estado também está implantando helipontos no Estado e ordenou a agilização dos trabalhos nessas obras. Também instruiu o departamento de turismo a obter autorização operacional da DGCA para o bom funcionamento dos serviços de helicóptero nos heliportos existentes, incluindo Sanjauli e Rampur no distrito de Shimla, KangDhar no distrito de Mandi e o heliporto de Baddi no distrito de Solan.

Ele disse ainda que o governo do estado também está pensando em instalar estações de drones em várias partes do estado. Ele também me orientou a garantir um voo de um dia na rota Dharamshala-Shimla.

Sukhu disse que o setor de turismo e geração de energia é o setor prioritário para o governo estadual e não deixará pedra sobre pedra para aproveitar o potencial para obter o máximo de benefícios. Disse que devido aos sérios esforços do actual governo do estado, o afluxo de turistas tem aumentado, contribuindo imensamente para a economia do estado.

O presidente do HPTDC, Rughvir Singh Bali, também fez sugestões para melhorar o setor do turismo.

A reunião contou com a presença do Secretário Principal de Turismo, Devesh Kumar, do Secretário do Ministro-Chefe Rakesh Kanwar, do Diretor de Turismo Vivek Bhatia, do OSD do Ministro-Chefe Gopal Sharma e de outro alto funcionário do Departamento de Turismo.