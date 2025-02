Himachal Homestay owners raise objections to new policy proposed by state govt

Os proprietários da Casa da Família em Himachal Pradesh levantaram na quinta -feira objeções à nova política do chefe de família proposto pelo governo do estado, dizendo que várias de suas disposições são prejudiciais ao seu interesse e imporiam um ônus financeiro adicional a eles. As taxas de registro e renovação propostas para casas domésticas são muito altas, e a imposição do imposto sobre impostos e serviços (GST) é injusta, disse Tanuja Dhanta, presidente da Associação de Homestayas de Himachali.

Os operadores da Family House não foram consultados em quadro a política proposta, Rigzin Samphel Heyreppa, um representante da homestayas de lahaul e a Associação Spiti.

De acordo com o novo rascunho de políticas, a taxa de registro, que era anulada anteriormente, variaria de INR 6.000 a INR 10.000.

A associação acrescentou que as casas familiares não são como hotéis comerciais e que o conceito começou a aumentar o turismo local, o estilo de vida e a cozinha.

A associação exigiu uma redução nas taxas de renovação, um aumento no período de validade e na eliminação do requisito de certificados de estabilidade da estrutura, que são difíceis e caros de adquirir. Eles argumentaram que a nova política poderia desestabilizar os pequenos negócios de casas de família em escala, o que leva ao desemprego nas áreas rurais.

A associação também solicitou que as casas das casas fossem tratadas como atividades nacionais, sem impostos comerciais, taxas adicionais ou condições desnecessárias impostas, para garantir que a família da casa da família continue sendo um meio de auto -emprego eficaz.