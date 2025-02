Himachal Pradesh retains title of most welcoming region in India

Himachal Pradesh foi reconhecido como a região mais acolhedora da Índia pelo segundo ano consecutivo nos prêmios de revisão de viajantes Booking.com. Bir, uma cidade cênica em Himachal Pradesh, tornou -se a cidade mais acolhedora, seguida por Maraikulam em Kerala e Leh em Jammu e Caxemira.

Os prêmios são baseados em mais de 360 ​​milhões de análises verificadas com clientes e destacam os esforços de fornecedores de acomodações que constantemente oferecem uma hospitalidade excepcional. Santosh Kumar, gerente do país indiano da Booking.com, disse: “Os prêmios de revisão dos viajantes são um testemunho da dedicação de nossos parceiros destacados, que oferecem hospitalidade excepcional em toda a Índia. Do majestoso Himalaia ao controle remoto tranquilo, os prêmios deste ano mostram a incrível diversidade de experiências que esperam pelos viajantes.

O Traveler 2025 Review Awards também reflete as preferências de evolução dos viajantes na Índia, com uma demanda crescente por casas familiares, resorts e apartamentos, além de hotéis tradicionais. Essa mudança destaca um desejo crescente de experiências de viagem únicas e personalizadas. Com um recorde de 1,71 milhão de parceiros reconhecidos em todo o mundo, incluindo 15.674 na Índia, os prêmios celebram aqueles que tornam as experiências de viagem mais memoráveis ​​para os hóspedes.

As classificações são determinadas pela proporção de acomodações de premiação em cada destino, mostrando a natureza acolhedora de várias cidades e regiões indianas. Seja nos caminhos de aventura do Himalaia ou nos reembolsos serenos de Kerala, esses destinos exemplificam o calor e a hospitalidade que definem a Índia como um principal destino de viagem global.

No cenário global, a Itália continua liderando o número de vencedores de prêmios, seguidos pela França, Espanha, Alemanha e Reino Unido.