Himachal Pradesh: Tourists flock to Kufri hills after fresh snowfall

Após a recente nevasca na região, turistas de todo o país estão migrando para as belas colinas Kufri para desfrutar do país das maravilhas do inverno. A nevasca, que começou ontem à noite, cobriu as áreas circundantes com uma camada imaculada de branco, atraindo amantes da natureza e aventureiros.

Tarachand Gupta, um turista que mora em Delhi, expressou sua alegria ao vivenciar a nevasca. “Vir aqui é incrível. Nevou muito ontem à noite em Kufri e estamos nos divertindo muito. Minha família e eu gostamos muito. Brincar na neve e ver a alegria das crianças tem sido maravilhoso. Todos deveriam visitar Realize o seu desejo de experimentar a neve. Ver neve fresca é uma bênção de Deus e sou grato pela oportunidade de aproveitar este momento”, disse Gupta.

Outra turista de Delhi, Shilpa, compartilhou seu entusiasmo e observou que a nevasca realizou um sonho há muito acalentado. “Vimos neve ontem à noite e foi mágico. Ficamos aqui de graça e a forte nevasca foi uma experiência incrível. prazer. “Ver nevar pela primeira vez foi surreal, foi como a realização de um sonho”, disse ele.

Kartik Kaur, uma visitante de Punjab, disse que, embora já tivesse visto neve antes, cada visita a Kufri foi especial. “Vir aqui com minha família é sempre maravilhoso. A neve fresca aumentou o charme. Sinto que todos deveriam vir e vivenciar essa beleza. É pura alegria estar rodeado de neve”, disse Kaur.

Para Jignesha, de Gujarat, sua primeira visita a Kufri foi uma experiência inesquecível. “Esta é a primeira vez que vejo neve e é incrível. Viemos primeiro para Shimla e visitamos o templo Jakhu antes de ir para Kufri. Já se passaram dois dias e a nova nevasca fez com que cada momento valesse a pena. Estamos tendo um experimentar momentos incríveis”, ele compartilhou.

Jinesha disse: “A nevasca também trouxe alegria para a indústria do turismo local, com as empresas vendo um aumento significativo no número de visitantes. Narayan Himral, um agente de viagens local, destacou os benefícios econômicos da nevasca. uma bênção para a indústria do turismo.

Hotéis, agências de viagens, motoristas de táxi, locadoras de equipamentos de neve e prestadores de atividades de aventura estão se beneficiando do aumento nas chegadas de turistas. Atividades como esqui, caminhada na neve e outros esportes de inverno criaram empregos para 50 a 60 pessoas por dia. Milhares de hotéis em Himachal Pradesh estão vendo um aumento nas receitas devido ao afluxo de turistas. “A nevasca trouxe alívio para muitas famílias que dependem do turismo e esperamos mais nevascas nos próximos dias”.

