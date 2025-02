HomeExchange enters India, aims to integrate 5,000 Indian homes to its network

Charles-Edouard Girard, co-fundador e Emmanuel Arnaud, CEO, Homexchange. “/>

A HomeExchange, a maior rede mundial de intercâmbio, foi lançada oficialmente na Índia, marcando um marco significativo na evolução de acomodações alternativas de viagens. Com sede em Paris, a Homexchange está redefinindo viagens eliminando os custos de acomodação e promovendo uma experiência imersiva promovida pela comunidade. Com um centro estratégico em Delhi NCR, a empresa pretende integrar de 3.000 a 5.000 casas indianas em sua rede global no primeiro ano.

Uma alternativa de viagem revolucionária

Diferentemente das adaptações tradicionais, a HomexChange opera em um modelo anual de associação, permitindo que os viajantes trocem casas sem nenhuma transação financeira. Por apenas 7.500 por ano, que é na verdade a menor taxa de associação oferecida em qualquer outro mercado que opere, os membros podem acessar as famílias em 155 países, oferecendo uma solução lucrativa para o aumento dos preços dos hotéis, que aumentou em 20 a 30 % em chave destinos internacionais.

De acordo com Charles-Edouard Girard, co-fundador da HomeExchange, “não é apenas onde você fica, mas como você se conecta com pessoas e culturas de maneira transformadora. Com mais de 210.000 membros e uma nova troca terminada a cada minuto, oferecemos uma comunidade verificada apenas para os membros. Além disso, com a cobertura de danos à propriedade de até US $ 1.000.000, os viajantes indianos podem se sentir seguros durante a viagem.

O modelo atrai particularmente a geração do milênio, os viajantes da geração Z e as famílias que buscam experiências autênticas sem o preço alto. O sistema exclusivo de pontos de convidado HomeExchenge melhora ainda mais a flexibilidade, permitindo que os membros ganhem pontos organizando outras pessoas e resgatando -os por estadias em casas em todo o mundo.

Por que a Índia? Um mercado crescente para troca de habitação

A decisão de expandir para a Índia chega a um momento crucial. Segundo relatos do setor, é projetado que o mercado de viagens de saída da Índia atingirá US $ 55,4 bilhões até 2034, crescendo a uma taxa anual superior a 11 %. Emmanuel Arnaud, CEO da HomeExchange, acredita que as tendências evolutivas de viagens da Índia estão perfeitamente alinhadas com o modelo de troca da casa.

“O mercado de viagens indiano está evoluindo. Os viajantes não procuram mais férias, querem experiências significativas e imersivas. Com o HomeExchange, estamos democratizando viagens enquanto construímos uma comunidade global com base em confiança em vez de transações. A Índia é um mercado crítico para nós, e acreditamos que se tornará um dos nossos cinco principais mercados mundiais nos próximos anos ”, disse Arnaud em uma interação exclusiva com o EtTravelworld.

A HomeExchange pretende atrair jovens e experimentar viajantes na Índia, com mais de 65 % da população com menos de 35 anos de idade. Estudos indicam que 72 % dos viajantes da geração de z preferem “viver como um lugar” em estadias nos hotéis tradicionais. Essa mudança de preferência, combinada com a crescente aceitação de modelos de economia compartilhada, faz da Índia um mercado ideal para a troca de moradias.

Expansão estratégica e objetivos futuros

Para estabelecer sua presença na Índia, a Homexchange estabeleceu operações em Delhi NCR, com foco na participação da comunidade, associações locais e campanhas de construção de consciência. Durante os próximos cinco anos, a empresa pretende construir uma comunidade próspera de 20.000 a 30.000 membros na Índia, incorporando a troca de casas na cultura de viagens convencional do país.

“Estamos integrando de 3.000 a 5.000 casas em cidades -chave como Mumbai, Bengaluru, Chennai e Delhi NCR, juntamente com destinos turísticos populares como Goa, Jaipur e Shimla. Esses locais fornecem a combinação correta de viajantes nacionais e internacionais, o que os torna os pontos ideais de lançamento ”, acrescentou Arnaud.

Nos últimos anos, surgiu uma nova tendência no mundo das viagens e acomodações: espaços comunitários compartilhados. À medida que os viajantes modernos se afastam dos hotéis tradicionais, eles estão gravitando em direção a esses ambientes comunitários que combinam os aspectos sociais dos abrigos com a inclusão de casas de clubes. O que está por trás desse turno e por que os viajantes procuram mais do que uma cama para dormir? A resposta está na necessidade de conexões mais profundas, flexibilidade e um senso de comunidade que geralmente não possuam adaptações padrão.

Além da expansão, o Homexchange está explorando colaborações com as juntas turísticas estaduais e iniciativas de ecoturismo para se alinhar com a crescente ênfase da Índia em viagens sustentáveis. Como empresa certificada pela B Corp, a HomeExchege promove o turismo responsável, aproveitando as casas existentes, em vez de contribuir com acomodações comerciais em grande escala, reduzindo a pegada ambiental enquanto apoia as economias locais.

Educar viajantes indianos na troca de casas

Um dos principais desafios da Homexchange na Índia é educar os viajantes sobre os benefícios e a segurança da troca de habitação. A empresa planeja colaborar com pessoas influentes de viagens, defensores do ecoturismo e criadores de conteúdo para ampliar a consciência e gerar confiança.

“Educar o mercado indiano sobre a troca de casas é uma prioridade. Nossa abordagem se concentra em compartilhar histórias autênticas de nossa comunidade global. Essas narrativas mostram as experiências de segurança, flexibilidade e enriquecimento oferecidas pela troca de casas, ajudando a gerar confiança e conscientização ”, disse Arnaud.

Ao refletir o sucesso do intercâmbio doméstico em países como a França e os Estados Unidos, onde se tornou uma escolha de viagem convencional, a Homexchange pretende criar uma trajetória de adoção semelhante na Índia.



Uma visão de longo prazo para a Índia

Com sua entrada para a Índia, a Homexchange tem aspirações de longo prazo de fazer um de seus três mercados mundiais. Reconhecendo o potencial de viagem da Índia, a empresa compromete -se a promover uma cultura de troca na casa que enfatiza as experiências de viagem, flexibilidade e viagem significativas.

“A Índia está preparada para uma revolução de viagens, onde a troca de casas pode desbloquear a liberdade de viagem sem precedentes. Nenhuma outra plataforma oferece a mesma combinação de acessibilidade, confiança e flexibilidade, o que torna a homenagem a uma mudança de jogo para os viajantes indianos que buscam explorar o mundo em seus termos ”, concluiu Arnaud.