Hong Kong airport makes history raising USD 7 billion in bonds issue

A Autoridade Aeroportuária de Hong Kong arrecadou 7 mil milhões de dólares esta semana através da emissão de obrigações em três moedas – a maior oferta pública de obrigações alguma vez feita por uma empresa de Hong Kong. A maior parte disso foi feita em um acordo de títulos em dólares de três parcelas que arrecadou US$ 4,15 bilhões, de acordo com um termo de compromisso visto pela Reuters na quinta-feira.

Arrecadou US$ 1,3 bilhão em um título de 3,5 anos, US$ 1,85 bilhão em um acordo de 5,5 anos e US$ 1 bilhão em uma tranche de 10 anos.

A empresa também levantou o equivalente a US$ 2,8 bilhões em títulos em dólares de Hong Kong e yuans chineses esta semana, mostraram os termos desses acordos. O acordo com o dólar de Hong Kong, no valor de HK$ 18,5 bilhões (US$ 2,4 bilhões), também foi o maior já feito por uma empresa nessa moeda.

A parcela em dólares foi a maior para uma empresa de Hong Kong desde 2003, disseram os bookrunners.

A empresa planeja usar parte dos recursos para financiar as obras em andamento de seu terceiro sistema de pistas, inaugurado em novembro, após nove anos de construção, de acordo com o prospecto do título em dólar. A Autoridade de Aviação de Hong Kong também está planejando uma expansão faseada das instalações do Terminal 2 do aeroporto.

Parte do dinheiro arrecadado também pagará dívidas que vencem este ano, de acordo com o prospecto.

Os investidores apresentaram propostas no valor de 3,4 mil milhões de dólares para o título em dólar com prazo mais curto, 5,8 mil milhões de dólares para o acordo de 5,5 anos e 8,5 mil milhões de dólares para o título de 10 anos, disseram. A Autoridade Aeroportuária de Hong Kong confirmou os acordos em comunicado na quinta-feira.

De acordo com dados do LSEG, mais de 13 mil milhões de dólares em dólares foram angariados na Ásia até agora este ano. Os negociadores esperam um aumento de cerca de 20% na emissão de dólares em toda a região em 2025, uma vez que as taxas de juro mais baixas nos Estados Unidos desde o final do ano passado tornam as obrigações em dólares mais atractivas para os investidores.