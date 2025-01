Hong Kong revives border village in alternative tourism push

Os turistas em Hong Kong visitam a aldeia de Kuk Po, com 300 anos de idade, cujas mansões decadentes e campos de cana oferecem um descanso ao famoso ritmo frenético da cidade. A vila costeira já foi o lar do povo Hakka do sul da China, mas foi praticamente abandonada nas últimas décadas, mesmo quando surgiram flashes na vizinha Shenzhen, do outro lado da fronteira chinesa.

Mas o governo de Hong Kong está incentivando os visitantes a sair dos caminhos tradicionais e afrouxou as restrições de entrada no bairro de Sha Tau Kok, no extremo norte da cidade, facilitando a visita a Kuk Po via lancha. Durante um recente fim de semana de janeiro, os turistas afluíram à vila de Little Vistas, cercada em três lados por vales suaves.

“Quando as pessoas falam sobre Hong Kong, falam sobre o horizonte, a área da cidade, o centro financeiro”, disse à AFP o estudante de intercâmbio de Cingapura Kevin Choy, 24 anos.

“Muito raramente as pessoas falam sobre o campo”, disse ele.

“Este lado de Hong Kong é algo que nunca imaginei.”

Lilian Lee, cuja família tem raízes profundas em Kuk Po, disse que seus pais voltaram para lá durante a pandemia de Covid para desfrutar dos encantos da vida na aldeia, uma escolha que pode ressoar entre os moradores da cidade. Casa ancestral de dois pisos, construída há quase um século, em 2022.

“O mundo exterior é muito estressante e caótico… mas aqui você pode relaxar e ficar à vontade”, disse o jovem de 30 anos à AFP.

“Este é um ambiente lindo que deve ser valorizado (e) nossa família se uniu para compartilhar este lugar com mais pessoas”.

Os Hakka, cujo nome significa “povo convidado”, são conhecidos pela sua longa história de migração e transformaram Kuk Po numa cidade mercantil, embora o seu número tenha diminuído após a urbanização de Hong Kong na década de 1960. O organizador da excursão, Paul Chan, disse que o turismo sustentável estava a impulsionar. mais turistas para visitar a cidade quase deserta.

“Quando o público está interessado, cria-se um ciclo virtuoso: restaurar casas e monumentos e reviver culturas”, disse Chan.

O governo de Hong Kong espera que a eCo-Tours possa promover a conservação da natureza e ao mesmo tempo gerar dinheiro para a cidade. Kuk Po estava entre os municípios rurais listados em um plano de política de turismo no mês passado. Mas, apesar do aumento do interesse, Lee disse que era difícil sustentar financeiramente os esforços de revitalização que incluem passeios, eventos e oficinas de degustação, e espera que a cidade invista mais no turismo sustentável.

“Espero que a aldeia não se torne uma atracção turística apenas para passear, mas para seguir uma abordagem educativa”, disse.

“Muitas aldeias e as suas histórias em Hong Kong estão a desaparecer gradualmente… Espero que estas coisas possam ser transmitidas.”