Hotéis com Piscinas Termais para Aquecer Corpo e Alma

Aqua Village Health Resort & Spa

Localizado em Oliveira do Hospital, o Aqua Village Health Resort & Spa tem sido repetidamente reconhecido como o Melhor Spa de Águas Termais do Mundo. Este hotel oferece três piscinas aquecidas, uma piscina termal hidrodinâmica, uma piscina semi-coberta e uma piscina exterior. A água é o elemento central, com uma variedade de duches termais que combinam jatos e massagens manuais, simultaneamente aplicadas nas pernas e nas costas, realizadas a duas ou quatro mãos. Desfrute de uma “viagem aromática” com o duche Vichy e o esfoliante Serra do Açor, composto por ingredientes locais como louro, lavanda e tomilho. Outra experiência sensorial é a “Frescura do Alva”, com aromas de cacau e menta, ou o “Aconchego do Alva”, que combina canela com laranja. Para relaxar, escolha entre uma banheira de hidromassagem ou o duche escocês, que utiliza jatos de água quente para melhorar a circulação sanguínea e tonificar os músculos. Se preferir uma abordagem mais abrangente, opte por um “Pack Termal”, que inclui várias opções de duches e banheira de hidromassagem.

H2otel Congress & Medical Spa

Com uma proposta que combina saúde, bem-estar e lazer, o H2otel está situado na Serra da Estrela e integra o Aquadome, o primeiro Spa de montanha em Portugal e um dos maiores da Europa. Este complexo inclui duas áreas principais: o Aquacorpus, com tratamentos faciais e corporais, massagens, terapias ayurvédicas e medicina tradicional chinesa, e o Aqualudic, um espaço lúdico com piscinas interiores e exteriores de água quente, saunas tradicionais e de cromoterapia, hammam, fonte de gelo e duches de contraste. Localizado no concelho da Covilhã, o balneário termal do H2otel oferece tratamentos com água mineral que trazem benefícios para problemas respiratórios, reumatismos e má circulação. Este oásis de relaxamento é ainda complementado pela equipa multidisciplinar e a proximidade com o Parque Natural da Serra da Estrela, proporcionando uma experiência única de cura e descanso.

Pedras Salgadas Nature Park

No concelho de Vila Pouca de Aguiar, o Pedras Salgadas Nature Park é um retiro ecológico onde o silêncio e a natureza imperam. Este parque alberga 16 casas ecológicas T1 e T2, além de duas novas casas na árvore, todas envoltas numa paisagem de floresta que pode ser explorada a pé ou de bicicleta. O antigo balneário termal, renovado pelo arquiteto Siza Vieira, oferece uma gama de tratamentos de beleza e bem-estar com as águas terapêuticas da região. A experiência de dormir numa casa na árvore, com vista para as estrelas, torna este local verdadeiramente especial.

Vidago Palace Hotel

Construído em 1910 e rodeado por um parque florestal de 110 hectares, o Vidago Palace Hotel é um testemunho de luxo e elegância do passado, aliada ao conforto moderno. Este hotel, localizado em Chaves, proporciona aos hóspedes a oportunidade de explorar trilhos na natureza, admirar árvores centenárias e pequenos lagos, enquanto usufruem das famosas águas termais. O Club House, desenhado por Siza Vieira, é um local perfeito para um petisco ou bebida. O interior do hotel transporta os visitantes para o século passado, com a sua decoração luxuosa composta por móveis antigos, vitrais e tapetes feitos à mão. O Spa, também desenhado por Siza Vieira, é uma obra de arte em mármore branco, equipado com piscinas interior e exterior, jatos de água, banho turco, sauna, ginásio, salas de meditação e diversas salas de tratamento termal. O Vidago Palace dispõe ainda de um campo de golfe de 18 buracos, clube infantil, bar e adega, oferecendo uma experiência completa de relaxamento e lazer