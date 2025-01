Hotel, airline stocks plunge over 6 per cent as India reports 3 cases of HMPV

As ações de hotéis e companhias aéreas despencaram até 6,4% na segunda-feira, depois que o governo indiano confirmou três casos de metapneumovírus humano (HMPV) no país, trazendo de volta memórias da Covid-19 que paralisou os setores.

As principais ações de hotéis, como The Indian Hotels Company (IHCL), Lemon Tree Hotels, Samhi Hotels, EIH e EIH Associated Hotels caíram entre 6,4% e 5% no dia. Outros, incluindo Juniper Hotels (5,6 por cento), Advani Hotels & Resorts e Mahindra Holidays, caíram 5,6 por cento, 5 por cento e 2,8 por cento, respectivamente, por volta das 14h30.

As ações das companhias aéreas também sentiram a pressão, com empresas cotadas como a Interglobe Aviation e a SpiceJet a registarem um declínio de 5,6% e 4,6%, respetivamente.

Confirmando a detecção de dois casos de HMPV em Karnataka, o Ministério da Saúde da União disse que os casos foram encontrados através da vigilância de rotina de múltiplos agentes patogénicos virais respiratórios, como parte dos esforços contínuos do ICMR para monitorizar doenças respiratórias em todo o país. Um caso foi relatado em Gujarat.

Ambos os casos envolvem bebês que não tinham histórico de viagens internacionais. Enquanto o bebê de 3 meses, que foi diagnosticado com HMPV após ser internado no Hospital Batista em Bengaluru com histórico de broncopneumonia, recebeu alta, um bebê de 8 meses, que testou positivo para HMPV em 3 de janeiro. , 2025, agora está se recuperando.

“Ressalta-se que o HMPV já está em circulação globalmente, incluindo a Índia, e casos de doenças respiratórias associadas ao HMPV foram relatados em vários países. Além disso, de acordo com dados atuais do ICMR e da rede do Programa de Vigilância Integrada de Doenças (IDSP), “Não houve nenhum aumento incomum de casos de doenças semelhantes à gripe (ILI) ou doenças respiratórias agudas graves (SARI) no país”, disse o Ministério da Saúde.

Em comunicado, disse que o ministério está a monitorizar a situação através de todos os canais de vigilância disponíveis.

“O ICMR continuará a acompanhar as tendências na circulação do HMPV ao longo do ano. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já está fornecendo atualizações oportunas sobre a situação na China para melhor informar as medidas em curso. O recente exercício de preparação realizado em todo o país mostrou que a Índia está bem equipado para lidar com qualquer potencial aumento de doenças respiratórias e as intervenções de saúde pública podem ser implementadas rapidamente, se necessário”, afirmou o ministério.

O medidor de medo India VIX saltou 13 por cento, uma vez que a liquidação generalizada foi observada em ações de média e pequena capitalização, bem como em vários setores. O Sensex caiu mais de 1.200 pontos, para a mínima do dia de 77.960, enquanto o Nifty caiu perto do nível de 23.600.

Embora nem todos tenham sido perdedores, as ações dos hospitais subiram até 4% hoje. O Narayana Hrudayalaya, com sede em Bengaluru, disparou 3,4 por cento, atingindo a máxima do dia de Rs 1.355 na NSE, enquanto o Rainbow Childrens Medicare subiu 4 por cento no comércio intradiário. Outros, incluindo Apollo Hospitals, Aster DM Healthcare e Krishna Institute of Medical Sciences (KIMS), subiram até 2 pr nas negociações do dia.

