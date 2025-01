How I learned to fly-fish on the banks of the Thames

FA pesca tem sido uma daquelas coisas, como aulas de cerâmica ou um retiro de ioga em Ibiza, que nunca experimentei, mas invejei de longe. As pessoas que fazem essas coisas parecem calmas e focadas. As mesmas coisas que um hobby deve oferecer. Eles não parecem pessoas cujas mentes estão cheias de prazos, reuniões e ligações, e uma caixa de entrada onde os e-mails passam freneticamente.

Então, em uma manhã fria de dezembro, estou perseguindo a calma, parado nas margens do Rio Tâmisa, perto do Parque Syon, no distrito de Hounslow, no oeste de Londres, e me concentrando em lançar uma linha através da água marrom, com uma mosca de 9 pés, surpreendentemente luz. -vara de pescar (com fio número 5 desde que você peça).

Com a maré subindo sobre minhas botas e os cisnes se aproximando daquele jeito meio elegante e meio ameaçador que fazem, este não parece ser o esporte clássico da elite.

“De jeito nenhum é agora. É muito acessível”, diz Robin Elwes, da Sportfish, que é meu instrutor durante a tarde. Pescador com vasta experiência e defensor apaixonado da pesca com mosca.

“Você não precisa gastar dinheiro com isso, não precisa visitar todos os tipos de lugares exóticos.” Fotografia: Marc Sethi

“É fácil aprender. Todas as idades são necessárias, todas as personalidades são necessárias.

“Há tantos homens que fazem isso, e eu gostaria que houvesse mais mulheres e muito mais crianças que recorressem a isso e largassem seus telefones, laptops ou qualquer outra coisa.”

Certamente é viciante. Adoro a simplicidade metódica das instruções de lançamento, muitos “levantamentos”, “paradas” e “empurrões e puxões” que penetram até nas cabeças mais ocupadas. Está estranhamente quieto.

Estar à beira do rio é relaxar mesmo no meio da maior aglomeração urbana do Reino Unido.

“Arremessar não é um grande movimento muscular. Não há necessidade de jogar quilômetros de distância e a haste é uma extensão do seu antebraço, não do seu pulso”, diz Elwes.

Estou praticando sem anzol, então não há perigo de pegar nada hoje. Isso me cai bem. O fotógrafo do The Guardian conta uma história arrepiante sobre como ele foi dissuadido de pescar para o resto da vida depois que foi esperado que espancasse até a morte um pobre peixe que havia desembarcado em um barco.

Mas se vou comer peixe, certamente serei capaz de pegá-lo? Essa é absolutamente a ideia, diz Elwes.

“Fico feliz em devolver o peixe, pegar o que precisa e deixar o resto”, diz.

O tutor de pesca Robin Elwes abre uma caixa de moscas. Fotografia: Marc Sethi

Ele pesca, diz ele, desde que começou a andar. “Meu avô me levou, minha mãe me ensinou e meu pai pagou por mim, então tive sorte. A maioria das férias de que me lembro envolvia pescar em algum lugar. “Ele é o amor da minha vida, depois da minha esposa e da minha família, bem como do meu sustento.”

Estar ao ar livre é uma grande parte da pesca, estar à beira do rio é relaxante, mesmo no meio da maior aglomeração urbana do Reino Unido. É rapidamente possível isolar-se do ruído dos voos que descolam de Heathrow e concentrar-se no lançamento e no movimento lento da água.

Um novo kit inicial de pesca com mosca pode ser adquirido por menos de £ 100. “Você pode gastar uma fortuna e ainda assim pescar o mesmo peixe”, diz Elwes, que está rapidamente se tornando meu novo guru da atenção plena.

“Você não precisa gastar dinheiro com isso, não precisa visitar todos os tipos de lugares exóticos. Você pode pescar de graça em alguns lugares, você pode pescar no mar.

“Depois de ter o básico, saia e siga em frente. Agora jogue fora.”

É assim que eu faço.

Robin Elwes pode ser contatado na Sportfish (uma hora de aula de elenco custa £ 50). Para mais aulas de pesca, confira pescaescapades.es. Saiba mais sobre as regras de pesca e onde e quando você pode pescar gov.uk