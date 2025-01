How I learned to navigate in the Welsh mountains

Os mapas podem ser coisas complicadas. Especialmente quando está ventando. Eles podem ser bastante confusos, mesmo quando os elementos estão a seu favor. Mas chegaremos a isso.

O jornalismo do Guardian é independente. Ganharemos uma comissão se você comprar algo através de um link de afiliado. Saber mais.

Estávamos em uma colina (não é o termo técnico) em Snowdonia (parque nacional de Eryri), tentando encontrar primeiro um caminho, depois uma linha de fronteira e depois um contraforte de terra (durante a noite). Cada membro do nosso grupo estava equipado com um mapa, bússola e farol. O vento estava forte, o sol havia se posto e tudo parecia uma tarefa árdua. Mas foi realmente emocionante. A última vez que fiz isso, e a última vez que me senti tão energizado pelos elementos e pelo ambiente sombrio, eu tinha 11 anos e estava gritando com os escoteiros.

O primeiro reconhecimento nos tirou da chuva em Capel Curig e nos levou para as colinas de céu azul acima da Baía de Conwy.

Naquela época, eu estaria na retaguarda do grupo, enquanto um garoto mais velho e responsável receberia o mapa e a bússola para guiar nossa pequena tropa por terreno íngreme. Desde então, sempre consegui fazer amizade com um caminhante mais dotado tecnicamente e capaz de ler as runas. Mas nunca perdi a topografia da inveja e o leve sentimento de desconforto de sair sozinho ou de me afastar muito dos caminhos marcados.

Aprender a usar uma bússola é um componente chave do curso. Fotografia: Andy Pietrasik

É por isso que estou sentado numa sala de aula com outros cinco estudantes num curso de vela de dois dias no Plas y Brenin, o centro nacional de atividades ao ar livre, em Capel Curig. A primeira coisa que nossa instrutora, Grace, nos diz é que o contorno é rei. “Outras coisas no mapa, como limites, edifícios, florestas e estradas, podem mudar, mas é menos provável que os contornos mudem.”

Essas linhas marrom-avermelhadas espaçadas em intervalos regulares pintam uma imagem bidimensional da paisagem que nos rodeia e nos dizem se ela é plana (contornos pouco espaçados), ondulada (redonda) ou íngreme (brevemente espaçada). Eles informam qual direção é para cima (os números em cada quinto contorno serão legíveis) e qual é para baixo (os números estarão ao contrário). Há muito mais para aprender além: dimensionar o mapa, definir o norte do mapa com uma bússola, detectar contornos de anéis e reentradas, calcular altura e distância. Mas você só pode aprender muito na sala de aula, então seguimos para as colinas felizes em seguir os contornos como nosso rei.

Há muito que aprender: orientar o mapa para o norte com uma bússola, localizar os contornos dos anéis, calcular a altura e a distância.

O primeiro reconhecimento nos tirou da chuva em Capel Curig e entrou nas colinas de céu azul acima de Conwy Bay, onde começamos o Wales Coast Path antes de decolar para aprender como configurar o mapa com base nas características que podemos ver ao nosso redor. . em volta. nós.

O Círculo de Druidas nas colinas com vista para Penmaenmawr, na costa norte do País de Gales. Fotografia: Andy Pietrasik

Medimos distâncias usando a escala da bússola e nos ritmando, contando quantos passos damos para caminhar 100 metros. Em terreno elevado, definimos o rumo da bússola e aprendemos a segui-lo mantendo a agulha da bússola alinhada com a seta norte (vermelho sobre vermelho). Nós orientamos para permanecer no curso e estimamos quanto tempo leva para percorrer uma rota, incluindo subir uma colina, usando a regra de Naismith. Enquanto isso, Grace estabelece novos caminhos para mapearmos e nos ensina como encontrar evidências na paisagem para determinar se chegamos ou nos desviamos do curso.

A razão para esta concentração em traçar um percurso em distâncias curtas torna-se clara quando Grace nos leva para as colinas à noite. As condições meteorológicas podem mudar rápida e dramaticamente nas montanhas, e ser capaz de navegar com pouca visibilidade é vital. A noite é bastante desorientadora, pregando peças com escala e distância, mas com todas as habilidades que aprendemos, conseguimos encontrar o caminho de volta em segurança para a van. E essa é a beleza de aprender a navegar: transforma a desorientação em descoberta.

ambos os dias Habilidades completas de navegação O curso em Plas y Brenin acontecerá uma vez por mês durante 2025, custando £ 258 para não residentes e £ 398 para residentes, incluindo refeições.