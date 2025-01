How I learned to paint in St Ives, Cornwall

tEsse foi o momento mais breve da tarde de domingo em que, afastado do cavalete, com o pincel na mão, quase me senti um artista. O que ele havia produzido não havia sido alcançado de forma alguma, mas ele estava começando a ver o que poderia se tornar.

Pode parecer uma conquista modesta, mas antes de se inscrever para um fim de semana Descubra a Pintura curso na St Ives School of Painting Não aplico pincel em uma tela desde meu GCSE, há quase 30 anos. Até na escola tentei evitar pintar, então sabia que o fim de semana me tiraria da zona de conforto.

Os nervos antes do curso foram agravados pelo ambiente. Além do turismo excessivo crônico, que a pequena cidade da Cornualha sofre durante todo o verão, St Ives é mais conhecida por sua arte. Peter Lanyon, Ben Nicholson, Patrick Heron e Wilhelmina Barns-Graham estão entre dezenas de pintores notáveis ​​associados à cidade, que hoje abriga tanto o Posto avançado mais ocidental de Tate e um museu e jardim de esculturas Dedicado a Bárbara Hepworth.

A vista dos Porthmeor Studios. Fotografia: Michael Winters/Alamy

A Escola de Pintura, localizada nos famosos Porthmeor Studios, é uma parte antiga desse património, e todos os pintores acima mencionados trabalharam aqui em algum momento. É o estúdio dos sonhos de um artista: tetos altos, paredes repletas de tintas e paletas e grandes janelas angulares voltadas para o Atlântico, inundando o local de luz.

Meu nervosismo era claramente compartilhado pelos outros oito participantes do curso, uma mistura de homens e mulheres com idades entre 30 e 60 anos. Quando chegamos no sábado de manhã, cada um de nós admitiu vários níveis de inépcia. Pelo contrário, Ilker Cinarel, nosso tutor artístico, mostrou-nos toda a sua confiança. “Não estávamos lá para criar uma peça acabada”, disse ele. Estávamos lá para brincar e aprender sobre os processos de pintura. Nossas obras-primas imaginadas teriam que esperar. Foi um sentimento ao qual voltei várias vezes ao longo dos dois dias, cada vez que percebi que estávamos levando as coisas muito a sério.

“Criamos paletas de cores que variavam dos amarelos mais claros aos verdes florestais, dos vermelhos profundos aos azuis vibrantes”. Fotografia: FreshSplash/Getty Images

A escola oferece diversos cursos, desde pintura a óleo até gravura, para todos os níveis. O curso Descobrir a Pintura é descrito como “um caminho rápido para pintar com o coração” e, nesse sentido, trabalhávamos – ou melhor, brincávamos – rapidamente, em secretárias equipadas com papéis, tintas e materiais. Começamos aos poucos, fazendo esboços a lápis e carvão de uma natureza morta de vasos. Não houve tempo para pensar o quão ruins foram nossas tentativas, assim que as colamos nas paredes passamos para a próxima atividade: misturar tintas acrílicas e criar paletas de cores que vão dos amarelos mais claros aos verdes florestais, dos vermelhos intensos . para azuis vibrantes.

Misturar tintas foi uma mudança completa de ritmo, parte do que Ilker descreveu como “a parte Zen da pintura”, embora à tarde voltássemos rapidamente à pintura, primeiro com uma variedade de pincéis e depois criando diferentes texturas com espátulas e esponjas. , palitos finos e pedaços de papelão.

No final do primeiro dia, quando me retirei para o The Quarterdeck, um apartamento de um quarto a poucos minutos do estúdio, com vista para o porto de St Ives, eu estava cansado o suficiente para ficar feliz por poder pedir uma pizza.

A praia de St Ives oferece aos pintores muito a considerar em termos de luz e cor. Fotografia: thepurpledoor/Getty Images

No segundo dia, depois de um mergulho matinal na praia de Porthgwidden e café da manhã no Porthmeor Beach Caféa atmosfera no estúdio havia mudado. Estávamos relaxando enquanto retirámos os cavaletes e passamos para telas maiores, reunindo as diversas técnicas que havíamos praticado. Meus esboços de natureza morta começaram a se transformar em algo mais abstrato, close-ups de duas seções de naves que agora começavam a parecer dois planetas colidindo, todos girando em azuis e verdes.

Um silêncio tomou conta do estúdio durante as últimas duas horas, concentração satisfeita gravada em nossos rostos.

“Vocês irão falhar, vocês irão falhar, vocês irão falhar”, Ilker nos disse alegremente enquanto se movia entre as mesas, oferecendo pequenas sugestões e encorajamento. Ele puxou um grande livro de arte de uma prateleira para nos mostrar as 40 ou 50 tentativas que Henri Matisse havia feito antes de acertar sua pintura de um nu reclinado. Foi libertador sentir que você não precisava ser bom em alguma coisa durante um fim de semana inteiro.

Um silêncio tomou conta do estúdio durante as últimas duas horas, uma concentração satisfeita gravada em nossos rostos. Mesmo que tenha sido apenas por alguns minutos, suspeito que cada um de nós esqueceu que havíamos entrado no estúdio no sábado de manhã nos sentindo como se fôssemos fraudes que receberam pincéis por engano. Em casa, fiquei até tentado a enquadrar uma das minhas tentativas e pendurá-la no meu escritório.

os três dias Descubra a Pintura curso na Escola de Pintura St Ives Custa £395 por pessoa. A acomodação foi fornecida pela Aspects Holidays.; três noites de estadia em O castelo a partir de £ 466,50

Wyl Menmuir é o autor de The Heart of The Woods (Aurum, £ 16,99), disponível em Guardianbookshop.com por £ 15,29. Taxas de entrega podem ser aplicadas