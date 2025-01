Hungary reports record-breaking tourism growth in 2024

O turismo húngaro alcançou resultados recordes em 2024, com um número recorde de visitantes internacionais, um aumento nas viagens domésticas e um aumento das receitas geradas pelo alojamento, anunciou Zoltan Guller, presidente da Agência de Turismo Húngara (MTU).

Numa conferência de imprensa, Guller disse na segunda-feira que os alojamentos húngaros receberam mais de 18 milhões de turistas no ano passado, um aumento de 11 por cento em comparação com 2023. Isto inclui 9,3 milhões de hóspedes nacionais e 8,7 milhões de hóspedes internacionais. Ele destacou que o crescimento das noites de hóspedes na Hungria “excedeu a média da União Europeia (UE) em 150 por cento”.

Os turistas nacionais e internacionais contribuíram igualmente para as 44,2 milhões de dormidas registadas, reflectindo uma distribuição equilibrada, informou a agência de notícias Xinhua.

Guller atribuiu o desempenho excepcional a iniciativas estratégicas de turismo baseadas em dados, campanhas de influência impactantes e à aquisição do Aeroporto de Budapeste como propriedade húngara. Dados preliminares mostraram que o Aeroporto Internacional Liszt Ferenc de Budapeste serviu aproximadamente 17 milhões de passageiros em 2024, um aumento anual de mais de 17 por cento.

Budapeste desempenhou um papel fundamental neste ano recorde, atraindo quase 6 milhões de turistas internacionais, um aumento de 24% em comparação com o ano anterior.

A nível nacional, as receitas de alojamento aumentaram de 906 mil milhões de forints (2,37 mil milhões de dólares) em 2023 para 1,050 mil milhões de forints em 2024, um aumento de 16 por cento. As receitas de hospitalidade também cresceram 11%, atingindo 2.005 milhões de forints.

Os fornecedores de turismo regional beneficiaram significativamente da crescente popularidade das cidades termais e do Lago Balaton, que atraíram mais de 3 milhões de visitantes, um aumento de 7%, e representaram um quinto do tráfego de hóspedes rurais.

O turismo continua a ser um motor-chave da economia húngara, contribuindo com quase 13% do PIB e impulsionando o desempenho económico todos os trimestres.

Guller expressou optimismo sobre o futuro do sector, dizendo que a Hungria está no caminho certo para atingir os seus objectivos de longo prazo de receber 20 milhões de turistas, registar 50 milhões de noites de hóspedes e aumentar a contribuição do turismo para o PIB para 16 por cento antes de 2030.