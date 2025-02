IATO expresses concern over drastic budget cut for overseas tourism promotion

O Tour (IATO) da Associação Indiana de Operadores expressou uma forte decepção com a alocação do orçamento da União de 3 milhões de rúpias solo para promoção turística e marketing no exterior. O presidente da IATO, Rajiv Mehra, criticou essa redução drástica dos 33 milhões de rúpias anteriores, que já eram consideradas insuficientes para promover efetivamente a Índia como um destino de viagem global.

Mehra destacou o acentuado contraste entre a ênfase do governo no papel do turismo no crescimento econômico e na geração de emprego e seu compromisso financeiro limitado com os esforços globais de marketing. Ele ressaltou que esse corte significativo impediria o Ministério do Turismo a participar dos principais marts de viagem internacionais, estabelecer pavilhões da Índia, executar estradas e realizar outras atividades promocionais cruciais no exterior.

“Essa redução contínua nos fundos após Coeviido resultou no Ministério do Turismo que busca repetidamente a aprovação do Ministério das Finanças para participar de eventos no exterior”, disse Mehra. “Isso levou a uma representação internacional diminuída para a Índia, diferentemente das nações concorrentes como Cingapura, Malásia, Tailândia e Mauricio, que investem substancialmente em suas promoções turísticas e garantem maior visibilidade nos mercados globais de viagens”.

Sem exibir as ofertas turísticas da Índia em uma plataforma internacional, Mehra alertou que seria quase impossível restaurar as chegadas de turistas estrangeiros aos níveis anteriores ao co-covid, mesmo na próxima década.

Usando o governo para tomar medidas imediatas, Mehra apelou ao primeiro -ministro e ao Ministro das Finanças para aumentar substancialmente os fundos de marketing e promoção no exterior. Ele também solicitou a restauração do esquema de assistência ao desenvolvimento de marketing (MDA), que prestou assistência financeira aos operadores turísticos, mas foi suspenso devido à falta de fundos.

“A indústria do turismo precisa de apoio financeiro substancial para competir em todo o mundo e aumentar o crescimento do turismo que chegou. Sinceramente, solicitamos ao governo que reconsidere sua tarefa e forneça o apoio necessário para mostrar a Índia como um destino de viagem mais alto em todo o mundo ”, acrescentou.