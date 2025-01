ICPB hopes to showcase Bengal MICE Conclave model to other state tourism boards

Em uma parceria inédita com um conselho estadual de turismo para promover o turismo MICE, o Indian Convention Promotion Bureau (ICPB) fez parceria com o West Bengal Tourism para organizar o primeiro Bengal MICE Conclave 2025. O evento Os dois dias O evento será realizado em Calcutá entre 4 e 6 de fevereiro, juntamente com o Bengal Global Business Summit (BGBS).

Segundo o ICPB, o conclave, agendado no ITC Royal Bengal, contará com a presença de 200-250 compradores, vendedores e expositores, incluindo 80 compradores estrangeiros, chefes de associações, PCOs, etc. Também incluirá reuniões B2B, sessões de marketing reverso e eventos de networking.

Os fornecedores e expositores serão exclusivamente de Bengala Ocidental e incluirão hotéis, locais, empresas de cruzeiros e outros prestadores de serviços.

De acordo com Chander Mansharmani, vice-presidente do ICPB, eles convidaram os principais oradores para o conclave MICE para discutir e deliberar sobre as oportunidades e desafios associados ao turismo MICE no estado. “Discutiremos como concorrer a conferências e reuniões internacionais e colocar Bengala Ocidental no mapa do turismo MICE do país e da região”, disse ele.

“Aqui estamos promovendo exclusivamente Bengala Ocidental. Esta é a primeira vez que fazemos parceria exclusiva com um conselho estadual de turismo para um evento de promoção MICE desta escala”, disse Mansharmani. Ele observou que a gestão do ICPB também participará do BGBS. MICE, disse ele, tem mais a ver com negócios e indústria do que com turismo.

Como prelúdio para a Vibrant Gujarat World Summit 2024, a Tourism Corporation of Gujarat (TCGL) e o Indian Convention Promotion Bureau (ICPB) estão organizando conjuntamente um evento de três dias, o 14º Conclave da Convenção Indiana (CIC) sobre o tema “Sustentável RATOS”. : Evento de empoderamento para uma economia de 5 trilhões de dólares” de 7 a 9 de dezembro em Mahatma Mandir, Gandhinagar, Gujarat. 30 expositores e 80 compradores farão parte do evento.

O conclave também verá o ICPB facilitar memorandos de entendimento importantes entre associações globais e o Turismo de Bengala Ocidental. “Esperamos assinar 5-6 memorandos de entendimento durante o conclave. “Eles estão atualmente em fase de conclusão”, disse ele. Ele acrescentou que estes memorandos de entendimento permitirão que ambos os parceiros estabeleçam modalidades para trazer reuniões e conferências importantes da associação para Calcutá nos próximos anos. Mansharmani acredita que o “quilômetro” que o ICPB obtém do conclave MICE de Bengala os ajudará a apresentá-lo a outros estados. conselhos de turismo e realizarão muitos outros eventos e conclaves MICE específicos do estado nos próximos anos.

“O turismo é um assunto estatal na Índia e temos que trabalhar com os estados individualmente para promover o MICE”, disse ele. O ICPB está em negociações com estados como Rajasthan, Karnataka, UP, etc., para organizar eventos MICE semelhantes específicos de cada estado, informou.