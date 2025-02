IHCL expands in Uttarakhand with the launch of Naukuchia House

A Indian Hotels Company Limited (IHCL) fortaleceu sua presença em Uttarakhand com o lançamento do Naukuchia House-Ihcl Seleq., Um retiro principal estabelecido no cenário tranquilo do lago Naukuchiatal no sopé de Kumaon.

Posicionado a uma altura de mais de 4.000 pés, a propriedade oferece uma experiência imersiva em um dos destinos menos explorados de Uttarakhand, mas impressionante. Com essa abertura, a IHCL continua sua colaboração com o Leisure Hotels Group, marcando sua quinta associação desde 2013 para promover o lazer comum na Índia.

“O lançamento da Naukuchia House – Ihcl Seleq. Nossa associação com o Leisure Hotels Group apresentou constantemente destinos únicos, e essa abertura melhora ainda mais nossas ofertas de lazer em Uttarakhand ”, disse Puneet Chhatwal, diretor e CEO da IHCL.

O hotel, programado para abrir em abril de 2023, terá 49 quartos. O hotel está localizado em Anjuna, uma cidade costeira descontraída no mar árabe. O hotel fica a uma curta distância da praia, além de lugares turísticos populares, e abrigará um restaurante especializado. Isso será operado pela AM Hotel Kollection sob a marca Seleqions.

Vibhas Prasad, diretor, grupo de hotéis em lazer, enfatizou a importância do projeto, afirmando: “Assistir à IHCL mais uma vez nos permite mostrar a beleza intacta do Naukuchiatal em escala global. Este retiro foi projetado para oferecer aos viajantes uma experiência íntima do esplendor natural de Uttarakhand. Frequentemente chamado de ‘lago nove cantos’, Naukuchiatal é conhecido por suas paisagens virgens e rica biodiversidade, atraindo amantes da natureza e pássaros, incluindo os avistamentos de pontos turísticos amarelos. Magpie azul.

Com o lançamento da Naukuchia House, a IHCL agora opera 17 hotéis em Uttarakhand, incluindo sete em desenvolvimento, solidificando ainda mais sua pegada no panorama de hospitalidade da região.