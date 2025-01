IHCL launches Gateway Resort in Gwalior

A Indian Hotels Company (IHCL), a maior rede hoteleira da Índia, anunciou a assinatura de um novo resort em Gwalior, Madhya Pradesh. O complexo terá a marca Gateway e será um acréscimo importante à crescente presença da IHCL na região.

Comentando sobre o desenvolvimento, Suma Venkatesh, vice-presidente executivo de imóveis e desenvolvimento, disse: “Gwalior, com sua rica herança e infraestrutura crescente, está emergindo como um destino importante na Índia central. Esta assinatura reflete a nossa estratégia de expansão nos principais centros culturais e económicos de todo o país. “Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Imperial Hospitality para este projeto.”

O Gateway Gwalior, de 186 quartos, estará localizado em uma extensa propriedade de 30,8 acres e oferecerá uma variedade de opções gastronômicas, incluindo um restaurante aberto o dia todo, restaurantes de especialidades e um bar. O complexo também oferecerá uma ampla gama de comodidades recreativas, incluindo academia, duas piscinas, spa e campo de golfe.

Para eventos, o complexo contará com amplas instalações para banquetes, incluindo dois espaços externos com capacidade para 10 mil convidados, além de dois salões internos com área combinada de 1.100 metros quadrados. O complexo tem como objetivo atender reuniões sociais e corporativas.

Expressando seu entusiasmo, Rohit Wadhwa e Anshuman Mishra, diretores da Imperial Hospitality, disseram: “Estamos muito satisfeitos com a parceria com a IHCL para trazer a marca Gateway para Gwalior. “Esta colaboração estabelecerá um novo padrão de hospitalidade na região, criando um destino para casamentos, eventos e estadias prolongadas.”

Gwalior, conhecida pelo seu património cultural e maravilhas arquitetónicas, é conhecida como a “Cidade da Música” da UNESCO e também faz parte da Missão Cidades Inteligentes. Com esta nova adição, a IHCL terá agora 15 hotéis em Madhya Pradesh, incluindo seis atualmente em desenvolvimento.