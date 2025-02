IHCL signs agreement for a Taj Hotel in Mysore

A Indian Hotels Company (IHCL), a maior empresa de hospitalidade da Índia, anunciou seu mais recente projeto em Mysore, assinando um acordo para abrir um hotel Taj na cidade. Isso marca a estréia da icônica marca Taj em Mysore e sublinha os planos de expansão estratégica da IHCL nos principais mercados indianos. O novo hotel será um projeto de conversão e deve fortalecer a presença da empresa em Karnataka, apoiando ainda mais suas ambições de crescimento.

Ao comentar sobre a empresa, Sum Venkatesh, vice -presidente executivo, imóveis e desenvolvimento da IHCL, disse: “Promovido pela crescente presença dos setores de fabricação e TI, Mysore, um destino de lazer estabelecido, agora está se tornando rapidamente uma hospitalidade diversificada mercado.

Localizado no pé de Chamundi Hills e oferecendo vistas do Palácio de Mysore, o Taj Mysore de 141 Keys oferecerá uma mistura de arquitetura Indo-Dark-Dark que complementa o charme histórico da cidade. O hotel estará localizado em uma área privilegiada, adjacente ao Mysore Shopping Center e cercado por vistas do zoológico de Mysore e de uma exuberante fazenda de golfe. Os hóspedes terão acesso a uma variedade de confortos, que incluem um restaurante ao longo do dia, um restaurante especializado, uma sala e bem -estar instalações como um spa, uma academia e piscina. O hotel também terá uma espaçosa área de banquete de mais de 11.000 pés quadrados, perfeita para eventos corporativos e sociais. Sushen Mohan Gupta, diretor da DM da Índia da Índia, Pvt. Taj Mysore satisfazer a crescente demanda por hospitalidade de luxo e tenho certeza de que o potencial turístico da cidade melhorará.

Mysore, conhecido por sua importância histórica e herança cultural, é famosa por seus monumentos, palácios e tradições vibrantes. As principais atrações como o Palácio de Mysore, Chamundi Hills e Toast Gardens atraem turistas de todo o mundo. Com essa adição, a IHCL terá 23 hotéis em Karnataka, incluindo 10 atualmente em desenvolvimento.