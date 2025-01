IHCL signs Taj resort in Chail, expanding presence in Himachal Pradesh

A Indian Hotels Company (IHCL) anuncia a assinatura de um resort Taj em Chail, Himachal Pradesh. Este resort de 100 quartos oferecerá uma combinação de elegância colonial e luxo moderno. A IHCL pretende aumentar o potencial turístico da região, com 11 hotéis em Himachal Pradesh, seis deles em desenvolvimento.

A Indian Hotels Company (IHCL) assinou um complexo Taj em Chail, Himachal Pradesh, marcando uma expansão de sua presença no estado. Este projeto é uma conversão que fará com que o resort cresça para 100 ilhotas, fortalecendo ainda mais a presença da IHCL em uma das regiões mais pitorescas da Índia. O resort oferecerá aos viajantes uma mistura única de herança e luxo contemporâneo, refletindo a cultura local e incorporando comodidades modernas.

Comentando sobre a assinatura, Puneet Chhatwal, MD e CEO da IHCL disse: “Himachal Pradesh é o lar de muitos destinos idílicos e inusitados como Chail. Com 11 hotéis de nossas marcas no estado, a IHCL está comprometida em liberar seu potencial turístico. Esta assinatura está alinhada com a nossa estratégia de fomentar destinos emergentes e oferecer experiências diferenciadas enraizadas na cultura local. “Estamos muito satisfeitos com a parceria com Girish Batra e Vansh Batra para trazer a icônica marca Taj para a região.”

Taj Chail combinará a elegância do velho mundo com o luxo moderno, com influências coloniais, treliças intrincadas, vitrais e caminhos de paralelepípedos. Os hóspedes poderão desfrutar de várias opções gastronômicas, incluindo um restaurante aberto o dia todo, um restaurante de especialidades e um bar. O resort também oferecerá piscina aquecida, academia, centro de atividades e spa J Wellness Circle. Além disso, o maior salão de banquetes do Chail estará disponível para eventos sociais e celebrações.

Girish Batra e Vansh Batra do Grupo Tarika acrescentaram: “Estamos entusiasmados em colaborar com a IHCL e apresentar Taj a Chail. O complexo irá melhorar o potencial turístico do destino.”

