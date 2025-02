IHG Hotels expands in Bengaluru with new Holiday Inn Express on Lalbagh Road

A IHG Hotels & Resorts anunciou a assinatura de um contrato de gerenciamento com a Hulkul Hotels LLP para desenvolver o Lalbagh Road Beber Holiday Inn Express. Programado para abrir no primeiro trimestre de 2026, o 100 Key Hotel reforçará a presença de IHG em Bangalore, a movimentada tecnologia e o Indian Business Center, enquanto adiciona a crescente demanda da cidade de acomodações e lazer de viagens comerciais.

Essa nova adição destaca a abordagem estratégica da IHG para expandir sua presença nos mercados de alto crescimento em toda a Índia. A marca Holiday Inn Express, reconhecida por seu serviço eficiente, confortos modernos e soluções de troca inteligente, é a maior e mais rápida marca de IHG, com mais de 3.200 hotéis em todo o mundo. A marca foi projetada para atender às necessidades dos viajantes em marcha, oferecendo uma combinação perfeita de conforto, conveniência e valor.

Bangalore, muitas vezes conhecido como ‘Vale do Silício da Índia’, é uma metrópole próspera de um setor de TI robusto, empresas da Fortune 500, um ecossistema de partida vibrante e organizações aeroespaciais e de defesa líder. O distrito comercial central da cidade (CBD), onde o novo hotel estará localizado, fica muito próximo dos principais centros corporativos, escritórios do governo e instituições educacionais, o que o torna um destino ideal para viajantes de negócios e lazer.

Sudeep Jain, diretor administrativo da Sudoeste da Ásia, IHG Hotels & Resorts, comentou sobre a empresa, afirmando: “Estamos muito satisfeitos em associar -se à Hulkul Hotels LLP para apresentar o Holiday Inn Express Bengaluru Lalbagh Road, solidificando ainda mais nossa presença em um dos mais Cidades dinâmicas. Bengaluru continua sendo um mercado importante para a IHG, dado seu estado como um centro de tecnologia global e seu rápido crescimento urbano. Com essa empresa, o portfólio Holiday Inn Express crescerá para cinco hotéis, refletindo a forte atração da marca e nosso compromisso de atender à demanda por adaptações modernas e eficientes.

Ele acrescentou: “A localização principal do hotel na CBD fornecerá fácil acesso a viajantes de negócios e lazer, garantindo uma estadia inteligente e confortável”.

O Bengaluru da Lalbagh Road, do Holiday Inn Express, terá 100 quartos bem equipados, um restaurante ao longo do dia, uma academia, um centro de negócios, um amplo estacionamento e uma sala de reuniões.

O Sudeep Sathyanarayana de Hulkul Hotels LLP expressou seu entusiasmo pela colaboração, dizendo: “Estamos muito satisfeitos em unir forças com a IHG Hotels & Resorts para trazer a marca Holiday Inn Express para a Lalbagh Road. Combinando a experiência global da IHG com nosso conhecimento do mercado local, nosso objetivo é criar um destino de hospitalidade da classe mundial que estabeleça novos pontos de referência na cidade. A localização principal do hotel, combinada com os padrões excepcionais da marca do IHG,, sem dúvida, a tornará uma opção preferida para os viajantes.

Atualmente, a IHG opera 46 hotéis em toda a Índia com menos de cinco marcas, incluindo seis sentidos, hotéis e resorts intercontinentais, Crowne Plaza, VoD Hotels, Holiday Inn Resort e Holiday Inn Express. A empresa também possui um tubo robusto de 58 hotéis que será aberto em todo o país nos próximos 3-5 anos, consolidando ainda mais sua posição como um dos principais participantes da hospitalidade na região.