IHG to open Holiday Inn in Puri by 2028

A IHG Hotels & Resorts assinou um acordo de gestão com o Grupo Ananya (Prabhukrupa Estates & Properties) para desenvolver um hotel Holiday Inn em Puri, com inauguração prevista para o final de 2028. Esta assinatura é uma prova da expansão contínua da IHG na Índia, com foco em hotéis em mercados de alto crescimento.

Com mais de 1.200 hotéis em todo o mundo, a marca Holiday Inn é reconhecida pela sua constante evolução, colocando as necessidades dos hóspedes em primeiro plano. O novo hotel em Puri incorporará o inovador conceito Open Lobby da marca, transformando o tradicional lobby num espaço flexível onde os hóspedes podem trabalhar, jantar ou relaxar.

Puri, situada ao longo da Baía de Bengala, é um importante destino de peregrinação hindu, lar do icônico templo Jagannath e atraindo mais de 2 milhões de visitantes por ano. A cidade oferece uma combinação única de espiritualidade e lazer, com atrações como o Lago Chilika e o Templo do Sol em Konark. O Holiday Inn Puri contará com 100 quartos com vistas deslumbrantes para o mar e três espaços versáteis para reuniões, incluindo um grande salão de baile para eventos sociais e atividades MICE. O hotel terá boas ligações rodoviárias e aéreas, tornando-se uma porta de entrada ideal para viajantes espirituais e de lazer.

Sudeep Jain, Diretor Geral do Sudoeste Asiático da IHG Hotels & Resorts, disse: “Estamos entusiasmados com a parceria com o Grupo Ananya para trazer a marca Holiday Inn para Puri. “O crescente apelo da cidade para MICE, casamentos e turismo torna-a num local ideal para este novo hotel.”

Madhusudan Singhari, Diretor do Grupo Ananya, acrescentou: “Estamos muito satisfeitos em colaborar com o IHG para criar um destino icônico em Puri, oferecendo hospitalidade de classe mundial aos visitantes nacionais e internacionais”.

A IHG opera atualmente 46 hotéis em toda a Índia e tem um portfólio de 58 hotéis com inauguração prevista para os próximos 3 a 5 anos.