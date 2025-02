Ilha de Tóquio, Fiji: onde relaxamento e luxo reinam no sul do Pacífico

Aninhado no coração do cristal puro, quente e extremamente acolhedor águas azuis do Pacífico Sul, com praias de areia dourada e palmeiras que balançam na brisa tropical macia e quente, apenas adultos de luxo Resort Island É sem dúvida a fuga perfeita de sonhos para relaxamento inigualável.

Continuamente reconhecido como um dos principais resorts do mundo e no Pacífico, a ilha de Tokoriki Island Resort oferece a quintessência perfeita de uma fuga idílica para quem procura relaxamento e romance, no que é sem dúvida a cena sulista perfeita da ilha.

Tokoriki está no coração do idílico arquipélago de Fiji, Mamanuca, o ambiente idílico perfeito e com apenas 36 vilas e bures à beira -mar gratuitos, a Tokoriki garante uma experiência luxuosa exclusiva e privacidade para o máximo de 72 visitantes, ambos com seu design contemporâneo moderno. Combinada com a arquitetura tradicional de Fiji em seu coração, Villas, chamada Bures em Fiji, também desfrutando de interiores feitos pelo ar, piscinas particulares e chuveiros ao ar livre tropical exclusivos, cercados por verde exuberante.

Portanto, é hora de esquecer essas distrações digitais que permeiam nossas vidas diárias em casa e até em alguns climas, clima frio, porque aqui em casais tropicais de tokoriki são convidados a se reconectar com a natureza – e, é claro, um no outro – em Um resort impressionante, onde excelente comida, prosperidade e relaxamento estão no topo da agenda.

Imagine a comida nas águas limpas e azuis do Pacífico, com a excelente equipe de culinária do resort usando os ingredientes locais mais frescos para limpar um menu diário que se casa com as influências do Pacífico Sul e da Ásia. Para uma experiência de sonho romântica mais personalizada e exclusiva, os hóspedes podem escolher entre o jantar exclusivo de champanhe, comida sob um jantar de luxo de três, ao lado da sua piscina pessoal. Ou talvez até melhor, café da manhã ou almoço – uma refeição agradável servida em uma bandeja flutuante em sua piscina privada, complementada por uma garrafa de veuve clicquot.

Você também pode tentar Oishii Teppanyaki, com a mesa do chef sentada apenas por quatro pares, a maneira perfeita de conhecer novos amigos em um ambiente divertido e íntimo, cercado por incríveis jardins e lagoas tropicais. Tudo simplesmente perfeito!

E por que não deixar que as pressões da vida cotidiana se quebrem no ritmo suave da ilha visitando Tokoriki? Este luxuoso santuário tem quatro pares de tratamento e o que poderia ser mais relaxante, com qualquer bure projetado com água em cascata sobre paredes de rochas vulcânicas. Experimente a “massagem ilimitada de 3 dias de 6 dias que você resorta” para ser luxuosa a uma massagem diária que é adaptada às suas preferências, garantindo que você saia da ilha que se sinta completamente rejuvenescida.

Se tudo isso não basta, muitas outras experiências esperam do piquenique de Champagne Island Beach na ilha de Monu desabitada nas proximidades e das aventuras de mergulho e respiratório no centro de mergulho Padi de 5 estrelas do resort, em oportunidades de enriquecimento cultural, onde você pode se envolver tradições autênticas de Fiji através de atividades como tecelagem da cesta, as ervas dos Botânicos e as cerimônias tradicionais de kava, com Kava um Pacífico Sul Local muito especial, a bebida não alcoólica, especialmente preparada para a cerimônia de Kava pelos habitantes locais e é servida em conchas de coco.

Mas não aceite apenas nossa palavra … a primeira oferta de classe de Tokoriki foi reconhecida por uma série de prêmios de alto perfil, incluindo reconhecimento no trailer de Condé Nast ‘Choice Top 15 Resorts and Travels + The Best Awards in the mundo como resort nº 1 no Pacífico Sul.

Preços como esses enfatizam a dedicação do recurso à criação de um abrigo idílico para casais que procuram luxo e intimidade. De fato, como um casal disse: “Quando chegamos, nos tratamos como direitos”, acrescentando: “O resort oferece uma mistura perfeita de relaxamento, aventura e Fiji, tornando -o um destino ideal para quem procura uma experiência única e impressionante . “

Então … o que você está esperando? Livro de Fijian Tokoriki Escape hoje e entre em um mundo de relaxamento imbatível e memórias inesquecíveis.

Chegando a Fiji

O vôo para Fiji agora é muito fácil, com serviços não parados em Fiji por: os EUA de São Francisco, Los Angeles, Dallas e Honolulu. Canadá de Vancouver. Austrália de Sydney, Melbourne, Brisbane, Kamerra e Adelaide. Ásia de Hong Kong, Cingapura e Tóquio. Nova Zelândia de Auckland, Wellington e Christchurch. Tudo com a excelente Fiji Airways, a própria companhia aérea de Fiji, que venceu o prêmio e em uma ampla gama de rotas mundiais com os acionistas do Código e outras companhias aéreas e, enquanto as ilhas de Nadi estão de barco, você pode até alcançar Tokoriki em estilo, com helicóptero .

