India and China agree to resume air travel after nearly five years

Kailash Monsarovar Yatra para retomar neste verão como Índia-China Mark 75 anos de laços diplomáticos “/>

A Índia e a China concordaram em retomar os serviços aéreos diretos após quase cinco anos, informou o Ministério das Relações Exteriores da Índia na segunda -feira, o que indica um degelo nas relações entre os vizinhos após um choque militar mortal de 2020 em sua disputa de fronteira do Himalaia.

Ambas as partes negociarão uma estrutura em voos em uma reunião que ocorrerá em uma “data antecipada”, disse o ministério após uma reunião entre o principal diplomata da Índia e o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

As tensões foram agrupadas entre as duas nações após o confronto de 2020, após o que a Índia dificultou as empresas chinesas a investir no país, proibiram centenas de aplicações populares e cortam rotas de passageiros, embora os vôos diretos continuem a operar entre os países.

As relações melhoraram nos últimos quatro meses com várias reuniões de alto nível, incluindo conversas entre o presidente chinês Xi Jinping e o primeiro -ministro indiano Narendra Modi na Rússia em outubro.

Na segunda -feira, o ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi disse ao Secretário de Relações Exteriores da Índia Vikram Misri em Pequim que os dois países deveriam trabalhar na mesma direção, explorar medidas mais substantivas e se comprometer com o entendimento mútuo.

“As preocupações específicas foram discutidas nas áreas econômicas e comerciais, a fim de resolver esses problemas e promover a transparência de políticas e previsibilidade de longo prazo”, afirmou a declaração do Ministério das Relações Exteriores da Índia em comunicado.

Os vôos diretos beneficiariam as duas economias, mas as apostas são mais altas para a China, onde uma recuperação em viagens ao exterior depois que a pandemia covid-19 está atrasada, enquanto o setor de aviação da Índia é coberto. Várias vezes, durante o último ano, o governo e as companhias aéreas da China pediram às autoridades de aviação civil da Índia que restaurassem vínculos aéreos diretos, disseram duas pessoas com conhecimento direto sobre o assunto, e uma diz que a China considera que isso é um “Grande problema.”

Sua reunião foi a última entre os dois poderes asiáticos após um acordo de marco em outubro que procurou aliviar o atrito ao longo de sua fronteira. A Reuters informou em junho que o governo e as companhias aéreas da China pediram às autoridades da Aviação Civil da Índia que restaurassem as ligações aéreas diretas, mas Nova Délhi resistiu enquanto a disputa de fronteira continuava a pesar em laços.

Em outubro, duas fontes do governo indiano disseram à Reuters que a Índia consideraria reabrir os céus e lançar as aprovações de vistos rápidos de acompanhar.

Ambas as nações também concordaram em retomar o diálogo para trocas funcionais passo a passo e com uma reunião inicial do mecanismo de nível de especialista indiano-china, disse o Ministério das Relações Exteriores da Índia.

A China e a Índia devem se comprometer com “apoio mútuo e conquista mútua” em vez de “suspeita” e “alienação”, disse Wang durante a reunião de dois funcionários, de acordo com a leitura do Ministério das Relações Exteriores da China.