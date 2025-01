A Índia aumentará os gastos com a modernização das suas ferrovias no próximo orçamento federal, ao mesmo tempo que aumentará marginalmente as dotações para a construção de estradas, disseram duas fontes governamentais.

O governo do primeiro-ministro Narendra Modi aumentou os gastos em infra-estruturas, especialmente na rede rodoviária, desde a pandemia para impulsionar o crescimento económico, mas os desafios de execução podem desviar a atenção para os caminhos-de-ferro, disseram as fontes.

A Ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, apresentará o Orçamento 2025/26 em 1º de fevereiro. As fontes solicitaram anonimato porque não estão autorizadas a falar com a mídia sobre as discussões orçamentárias. Os ministérios das finanças, dos transportes rodoviários e das ferrovias da Índia não responderam aos e-mails solicitando comentários.

As dotações orçamentais do Ministério das Ferrovias podem aumentar para entre 2,9 biliões de rúpias e 3 biliões de rúpias (33,5 mil milhões de dólares a 34,7 mil milhões de dólares) para o ano fiscal de 2025/26, acima dos 2,55 biliões de rúpias, disse uma fonte governamental.

O aumento ajudaria a financiar a expansão dos mais de 68 mil quilômetros de trilhos das ferrovias estatais indianas e a meta de adicionar 400 trens de alta velocidade Vande Bharat até março de 2027, bem como um serviço ferroviário de carga, disse a fonte.

O governo russo aprovou a construção da ferrovia de 679 quilômetros, que deverá permitir que trens de fabricação russa viajando a 360 quilômetros por hora cheguem de Moscou a São Petersburgo em 2 a 2,5 horas, em vez das 4 a 5 horas atuais, no primeiro dia útil do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.

O Ministério dos Transportes Rodoviários espera um aumento orçamental entre 3 e 4 por cento, para cerca de 2,9 biliões de rúpias (34,7 mil milhões de dólares), depois de os seus gastos totais terem aumentado seis vezes numa década, disse um relatório do governo familiarizado com as discussões orçamentais. A Índia expandiu a sua rede rodoviária em quase 60% durante o período, para mais de 146 mil quilómetros.

“Dados os limites de gastos e os desafios de aquisição de terras que afectam os novos projectos, o ministério ficaria satisfeito com um aumento orçamental de 2 a 3 por cento”, disse o responsável, acrescentando que o foco está também na angariação de fundos através de recursos internos.

Os decisores políticos levantaram preocupações sobre uma queda nas despesas do Ministério dos Transportes Rodoviários, em parte devido a atrasos nos projectos causados ​​pelas eleições nacionais e estaduais do ano passado. O Ministério dos Transportes Rodoviários gastou apenas 54 por cento do seu orçamento anual nos primeiros oito meses do ano fiscal até Novembro, mostram os dados de despesas do governo, em comparação com 76 por cento no Ministério das Ferrovias.

O Ministério dos Transportes Rodoviários planeia angariar fundos adicionais através da venda de direitos de cobrança de portagens a empresas privadas e da monetização de activos rodoviários. O objetivo é arrecadar até 1 trilhão de rúpias por ano, para financiar parcialmente os planos de construção de 50 mil quilômetros de rede rodoviária de alta velocidade nos próximos anos, disse a primeira fonte.