India tops Nepal's tourist list in January despite minor decline in visitor numbers

A Índia continua sendo a maior fonte de turistas estrangeiros no Nepal em janeiro, mas o número de visitantes do país teve uma ligeira diminuição do mês, de acordo com os dados oficiais publicados na segunda -feira. Dos quase 80.000 turistas estrangeiros que visitaram o Nepal no mês passado, 20.485 eram índios, disse o Conselho de Turismo do Nepal (NTB).

Isso marca uma queda de 15,1 % em comparação com janeiro de 2024, quando 24.139 índios chegaram ao país de avião. Os turistas indianos entram principalmente no Nepal através de pontos de fronteira, usando estradas e veículos, mas os registros da NTB representam apenas aqueles que chegam por via aérea.

A China, o segundo maior mercado turístico do Nepal, viu uma tendência contrastante. Em janeiro, 8.191 turistas chineses visitaram o Nepal, refletindo um aumento de 12,7 % em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os Estados Unidos ocupam o terceiro lugar entre as principais fontes turísticas do Nepal. Em janeiro, 8.063 americanos visitaram o país do Himalaia, marcando um aumento de 14,9 % em comparação com o ano anterior.

Outras fontes turísticas importantes incluíram Bangladesh (5.406 visitantes), Austrália (4.301), Coréia do Sul (3.756), o Reino Unido (3.521), Tailândia (3.219), Bután (2.768) e Japão (1,570), de acordo com dados de dados NTB. .