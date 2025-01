Indian hospitality industry's RevPAR to reach decadal highs in FY2025 and improve further in FY2026: ICRA

A ICRA projetou uma forte trajetória de crescimento para a indústria hoteleira indiana no ano fiscal de 2025 e no ano fiscal de 2026, com expectativa de crescimento da receita de 7 a 9% ano a ano no ano fiscal de 2025 e de 6 a 8% ano a ano no ano fiscal de 2026. Este crescimento dá continuidade a uma base sólida em fiscal de 2024, impulsionado principalmente por viagens domésticas de lazer sustentadas, turismo de negócios e Atividades MICE (Reuniões, Incentivos, Conferências e Exposições).

A análise da ICRA prevê que a ocupação de hotéis premium aumentará para aproximadamente 72-74 por cento até o ano fiscal de 2026, em comparação com 70-72 por cento no ano fiscal de 2025. Além disso, espera-se que as tarifas aumentem. A Tarifa Média de Quarto (ARR) para hotéis premium aumentará 8 por cento em relação ao ano anterior. para INR. 7.800-8.000 no ano fiscal de 2025, com novas melhorias esperadas no ano fiscal de 2026, atingindo INR. 8.000-8.400.

Vinutaa S, vice-presidente e chefe do setor – classificações corporativas, ICRA Limited, declarou: “Espera-se que a demanda permaneça forte em todos os mercados no quarto trimestre do ano fiscal de 2025 e no ano fiscal de 2026, à medida que os fatores subjacentes permanecem saudáveis”. O turismo interno continuará a ser o principal impulsionador e as chegadas de turistas estrangeiros irão melhorar dependendo do ambiente macroeconómico global.

“Além disso, ele destacou que cidades importantes como Mumbai e NCR provavelmente apresentarão taxas de ocupação acima de 75 por cento nos anos fiscais de 2025 e 2026, beneficiando-se de um elevado número de passageiros transitórios, viagens de negócios e eventos MICE.

Embora a perda seja muito inferior ao que a indústria reportou no ano fiscal de 2022. (Perda de INR 235 mil milhões), a perspectiva do ICRA sobre a indústria permanece negativa, reflectindo a sua visão de que o desempenho financeiro das companhias aéreas da Índia permanecerá sob pressão no curto prazo. A ICRA espera que o tráfego doméstico de passageiros testemunhe um crescimento anual de 48-54 por cento no ano fiscal de 2023, para 125-130 milhões, e atinja os níveis pré-Covid no ano fiscal de 2024.

As perspectivas a médio prazo permanecem optimistas, apoiadas pela melhoria das infra-estruturas, da conectividade aérea e do crescimento dos eventos MICE. Embora se espere que a oferta cresça a uma taxa moderada de 4,5 a 5 por cento CAGR, espera-se que a procura fique atrasada, o que ajudará a sustentar o ciclo de alta das receitas. A renovação e melhoria contínua das propriedades hoteleiras também deverá suportar ARRs mais elevados. Embora se espere que as margens operacionais permaneçam estáveis ​​em 31% a 33% para os anos fiscais de 2025 e 2026, em comparação com 33% no ano fiscal de 2024, as medidas de controlo de custos e a alavancagem operacional desempenharam um papel importante na melhoria das margens em relação aos níveis pré-Covid. Estas tendências, combinadas com uma forte base de procura, são um bom presságio para o futuro da indústria hoteleira na Índia.