Indian railways spend over USD 22 billion on modernisation

As ferrovias estatais indianas gastaram mais de US$ 22 bilhões até agora no atual ano fiscal, concentrando-se em projetos para expandir a capacidade e oferecer viagens mais rápidas e seguras aos passageiros, disse o governo na quarta-feira.

O governo está a pressionar para abrir novas linhas e expandir a electrificação como parte dos esforços para alcançar emissões líquidas zero de carbono nas ferrovias até 2030.

Até 5 de Janeiro, os caminhos-de-ferro tinham gasto 1,92 biliões de rúpias (22,37 mil milhões de dólares) do seu orçamento total de 2,65 biliões de rúpias para o ano fiscal, que vai de Abril a Março. Isto inclui 344,12 mil milhões de rúpias (4 mil milhões de dólares) gastos em obras relacionadas com a segurança e 403,67 mil milhões de rúpias (4,7 mil milhões de dólares) em material circulante, disse o governo num comunicado.

A Ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, que apresentará o seu orçamento anual para 2025/26 no início do próximo mês, deverá anunciar um aumento na alocação para ferrovias dos 2,52 trilhões de rupias alocados para o atual ano fiscal.

A ferrovia, que opera uma rede de mais de 68 mil quilômetros (42 mil milhas), deverá ganhar 2,8 trilhões de rúpias em 2024/25 com o tráfego de passageiros e carga, um aumento de 8% em relação ao ano fiscal anterior. A meta é 2,76 trilhões de rupias em despesas operacionais.

“Os frutos de despesas de capital consistentes ao longo da última década são evidentes na forma de 136 comboios Vande Bharat, 97% de electrificação das linhas de bitola larga e grandes melhorias de infra-estruturas, incluindo novas linhas, conversão de bitola e duplicação de estradas”. dizia o comunicado.

O orçamento provisório alocou Rs 6.500 milhões para novos projetos de eletrificação. Com 100% de electrificação, os caminhos-de-ferro indianos tornar-se-ão os maiores caminhos-de-ferro verdes do mundo. Muitas regiões da Índia já estão 100% eletrificadas. “Com um fundo dedicado de INR 6.500 crore no ano fiscal de 2025 para novos projetos de eletrificação, a Índia está comprometida em alcançar a eletrificação completa”, disse um alto funcionário ferroviário à ANI.

Os trens-leito Vande Bharat, atualmente em fase de certificação de velocidade e segurança, deverão entrar em serviço este ano, melhorando as viagens ferroviárias de longa distância. A Indian Railways transporta uma média de 23 milhões de passageiros diariamente, com o objetivo de construir um sistema “pronto para o futuro” para os 1,4 bilhão de habitantes da Índia, disse o Ministério das Ferrovias.

Os críticos dizem que as ferrovias enfrentam muitos desafios, incluindo a concorrência de uma rede rodoviária em expansão e o crescente tráfego aéreo, juntamente com problemas como a baixa velocidade dos trens e a superlotação.