Indian, South Asian airlines expected to add 2,835 planes over 20 yrs: Boeing

É provável que as companhias aéreas indianas e sul da Ásia adicionem 2.835 novas aeronaves comerciais à sua frota nos próximos 20 anos para atender à crescente demanda por viagens aéreas, de acordo com a American Glider Boeing. Em sua perspectiva de mercado comercial (CMO) anunciada na quinta -feira, a Boeing espera a demanda por 2.835 novas aeronaves por 20 anos, impulsionada pela economia robusta das transportadoras indianas e pelo crescimento do tráfego anual da região de mercado interno em rápido crescimento de mais de 7 por cento.

“A Boeing prevê que a Índia e a frota de aeronaves comerciais no sul da Ásia crescerão quase quatro vezes nos próximos 20 anos, com base no crescimento sustentado da frota durante a última década”, de acordo com a perspectiva atual do mercado comercial da Boeing ( CMO).

O crescimento contínuo será alimentado por uma maior demanda e um aumento no tráfego aéreo na região, que crescerá mais de 7 % ao ano até 2043, impulsionado pelo crescimento econômico sustentado, melhor conectividade e políticas que apóiam a liberalização da viagem aérea, de acordo com as perspectivas.

O tráfego aéreo nacional deve permanecer o maior e mais rápido segmento de crescimento no mercado de viagens indiano, acrescentou.

Esse crescimento do tráfego projetado será ativado por uma maior expansão de transportadoras de baixo custo e a diversificação de redes, uma vez que as companhias aéreas oferecem mais rotas e destinos em toda a região.

“A região da Índia e do sul da Ásia continua sendo o mercado de aviação comercial que mais cresce no mundo devido ao forte crescimento econômico e comercial, o aumento das receitas e investimentos domiciliares em infraestrutura e desenvolvimento”, disse Ashwin Naidu, diretor administrativo de marketing comercial da Boeing para a Índia e a Índia e o sul da Ásia.

Citando o CMO, ele disse que as pessoas terão maior acesso a viagens aéreas e as companhias aéreas da região exigirão uma frota moderna de eficiência de combustível para atender à maior demanda nas próximas duas décadas.

A aeronave de corredor única em combustível, como 737 Max, representará quase nove em cada 10 entregas de jato comercial no período de previsão, fornecendo as companhias aéreas para maior flexibilidade da rede e uma economia melhor em rotas altas e médias altas e médias, de acordo com para o CMO.

A ampla frota de corpos da região treinará na última década, disse ele.

Dando mais detalhes sobre as entregas de aviões comerciais para a Índia e o sul da Ásia (2024-2043), como o ‘corredor exclusivo’ é projetado em 2.445 e ‘Browbody’ em 370.

O CMO também prevê que a Índia e a frota de carregadeiras de carga do sul da Ásia, incluindo modelos novos e convertidos, crescerão cinco vezes à medida que a região expande seu papel nas cadeias de suprimentos globais, manufatura avançada e comércio eletrônico.

A demanda por pilotos, a tripulação de cabine e os técnicos quadruplicarão 129.000, juntamente com a expansão da frota de aviões comerciais, que representa a taxa de crescimento mais rápida de qualquer região do mundo.