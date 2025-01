India's airlines log 6 per cent rise in traffic with 16 crore flyers on domestic routes in 2024

O tráfego aéreo doméstico de passageiros da Índia aumentou 6,12 por cento para 16,13 milhões em 2024, de 15,2 milhões um ano antes, de acordo com os últimos dados compilados pela Direcção-Geral da Aviação Civil (DGCA).

As companhias aéreas comerciais do país também transportaram mais de 1,49 milhões de passageiros em rotas domésticas em dezembro de 2024, o que representou um aumento de 8,19 por cento em comparação com o valor correspondente de 1,38 milhões de passageiros em dezembro de 2023. Em dezembro, a quota de mercado da IndiGo era de 64,4 por cento. por cento, enquanto o da Air India atingiu 26,4 por cento. Akasa Air e SpiceJet tinham uma participação de 4,6% e 3,3%, respectivamente.

De acordo com dados da DGCA, a participação da IndiGo no tráfego aéreo doméstico de passageiros aumentou de 60,5 por cento em 2023 para 61,9 por cento em 2024, com a companhia aérea transportando 9,99 milhões de passageiros domésticos durante o ano. No mesmo período, a participação da SpiceJet diminuiu de 5,5% para 3,7%. A companhia aérea econômica transportou 60 lakh passageiros aéreos na Índia em 2024.

Os números do desempenho pontual (OTP) em dezembro mostram que a IndiGo teve o maior OTP de 73,4 por cento, seguida pela Air India (67,6 por cento), Akasa Air (62,7 por cento), SpiceJet (61,5 por cento) e Alliance . Ar (55,6 por cento).

A taxa global de cancelamento de voos das companhias aéreas domésticas regulares situou-se em 1,07% em Dezembro. Os cancelamentos de voos afetaram 67.622 passageiros e as companhias aéreas tiveram que desembolsar Rs 1,26 milhões em compensações e instalações. Os dados também mostraram que 2,8 lakh passageiros foram afetados devido a atrasos nos voos e as companhias aéreas pagaram INR 3,78 milhões pela facilitação em dezembro.

Durante o mês, 2.147 passageiros tiveram o embarque negado, resultando em despesas das companhias aéreas de 1,76 milhões de rupias em compensações e instalações.

Entretanto, as companhias aéreas estão a expandir a sua frota e redes para satisfazer a crescente procura de viagens aéreas no país, que é um dos mercados de aviação civil que mais cresce no mundo. O Grupo Air India opera atualmente uma frota de cerca de 300 aeronaves comerciais. O Grupo espera que seu tamanho cresça para cerca de 400 aeronaves comerciais nos próximos três anos.