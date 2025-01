India's first 'affordable' airport food outlet records 900 daily footfall in first month

O único “ponto de venda de comida acessível” do país num aeroporto parece ter tocado os passageiros em Calcutá, uma vez que registou um movimento diário de cerca de 900 pessoas no primeiro mês. No UDAN Yatri Café, o passageiro pode tomar chá por apenas INR 10, enquanto outros estabelecimentos do local vendem a mesma bebida a preços bem mais elevados.

“O movimento no café tem sido de cerca de 900 pessoas por dia e está crescendo”, disse um porta-voz da Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI) à PTI.

Isso significa que o café, localizado no saguão de embarque do Aeroporto Internacional Netaji Subhas Chandra Bose (NSCBI) da cidade, atendeu cerca de 27 mil passageiros em um mês. O Ministro da Aviação Civil, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, que inaugurou o café durante a comemoração do centenário do aeroporto de Calcutá, em 21 de dezembro do ano passado, está impressionado com a resposta que o restaurante está recebendo dos passageiros.

“Desde o dia em que tomei posse como Ministro da Aviação Civil, minha missão tem sido tornar as viagens aéreas mais acessíveis e acessíveis a todos os indianos. O UDAN Yatri Café no Aeroporto de Calcutá, o primeiro ponto de venda de alimentos a preços acessíveis em um aeroporto na Índia, é um um passo significativo nessa direção”, disse Naidu em um post no X.

“Ao passar um mês, estou profundamente comovido com a resposta positiva dos viajantes. Esta iniciativa reflecte o nosso compromisso em tornar as viagens mais fáceis para todos os passageiros”, lê-se na postagem do ministro na segunda-feira.

Naidu também postou um vídeo de sua visita a Calcutá por ocasião dos 100 anos do Aeroporto de Calcutá e da inauguração do café.

No café, gerido por uma empresa privada, o passageiro pode comprar uma garrafa de água por 10 rupias, enquanto o café, um doce e uma ‘samosa’ custam 20 rupias cada, disseram fontes do aeroporto NSCBI.

Fontes disseram que existe a possibilidade de tais cafés econômicos também serem instalados em outros aeroportos. Afirmaram ainda que o Ministério da Aviação Civil, em associação com a AAI, montou o refeitório depois de um grande número de passageiros se terem queixado de que a alimentação no interior dos edifícios do terminal do aeroporto era superfaturada.

Num inquérito nacional recente, uma percentagem significativa de passageiros de companhias aéreas afirmou que os preços dos alimentos e bebidas vendidos nos aeroportos são “excessivos”, com alguns pagando mais de 200 por cento mais do que nos restaurantes organizados em estabelecimentos retalhistas e estações ferroviárias.

De acordo com a plataforma social online LocalCirles, 60% dos passageiros das companhias aéreas entrevistados afirmaram que foram cobrados 100 a 200% mais por alimentos e bebidas nos aeroportos do que nas estações ferroviárias.

O relatório da pesquisa divulgado no mês passado recebeu mais de 28 mil respostas de passageiros de companhias aéreas localizados em 309 distritos da Índia. Cerca de 43 por cento dos inquiridos eram de cidades de nível I do país, 30 por cento do nível 2 e os restantes 27 por cento eram de níveis 3, 4, 5 e zonas rurais.

Citando o exemplo de uma samosa ou hambúrguer que pode custar mais de INR 200, ou de um thali acima de INR 500, o relatório diz que o preço de um café, chá ou bebida gelada pode facilmente custar entre INR 200 e 300, dois ou três vezes mais do que se pagaria numa barraca de comida de um shopping center.