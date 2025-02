India’s first offshore airport to be built near Mumbai

A Índia construirá seu primeiro aeroporto no alto mar em uma ilha artificial perto do porto marítimo de Vadhvan, perto de Mumbai. Inspirado em modelos globais como aeroportos nos mares de Hong Kong e Osaka, o projeto visa aumentar a capacidade da aviação e aliviar o congestionamento nos aeroportos existentes de Mumbai.

O projeto do aeroporto de Vadhvan obteve aprovações iniciais dos ministérios do meio ambiente e defesa do sindicato, bem como do governo do estado de Maharashtra. A Autoridade Aeroporta da Índia (AAI) agora realizará um estudo de viabilidade para avaliar os requisitos de investimento, o impacto ambiental e a viabilidade geral, de acordo com um relatório do Propinity Times.

Localizado a cerca de 125 km do Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj (CSMIA), o aeroporto de Vadhvan deve desempenhar um papel crucial na rede de aviação em expansão indiana. Ele estará bem conectado aos principais projetos de infraestrutura, incluindo o trem Bala Mumbai-Ahmedabad, a Delhi-Mumbai Highway e a Rodovia Mumbai-Vadodara. Espera -se que esses vínculos de transporte melhorem a acessibilidade e fortalecem a posição de Mumbai como um centro de negócios global.

O primeiro-ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis, confirmou que o governo central aprovou o aeroporto como parte de uma visão mais ampla para desenvolver um “terceiro Mumbai” na região de Palghar-Vasai-Virar. O plano inclui um novo porto marítimo, trilho de alta velocidade e outra infraestrutura para aumentar o crescimento econômico na área.

Apesar de seu potencial, os especialistas expressaram preocupações sobre a viabilidade financeira do projeto. A demanda por passageiros, o volume de tráfego aéreo e desafios ambientais determinará o sucesso a longo prazo do aeroporto. No passado, os aeroportos menores da Índia lutavam para atrair tráfego constante, fazendo perguntas sobre sustentabilidade.

Atualmente, Mumbai possui dois aeroportos principais: o Aeroporto Internacional da CSMIA e Navi Mumbai (NMIA), que começará a operar em meados de -2025.

O aeroporto proposto de Vadhvan marca um passo importante para atender às crescentes demandas de tráfego aéreo de Mumbai. Se você correr com sucesso, poderá melhorar significativamente o setor de aviação da Índia e aumentar a atividade econômica regional.