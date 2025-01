India's first urban public transport ropeway nears completion, trial to begin soon

O primeiro projecto de teleférico de transporte público urbano em Varanasi, Uttar Pradesh, está a progredir rapidamente, com três das suas cinco estações quase prontas para testes. O cabo foi instalado com sucesso nos pilares do teleférico e as estações Cantt, Vidyapeeth e Rathyatra estão quase concluídas. A fase de testes começará dentro de um mês e durará aproximadamente um mês e meio, dando tempo para resolver quaisquer deficiências remanescentes.

O teleférico, um grande projeto de infraestrutura iniciado pelo primeiro-ministro Narendra Modi, foi inaugurado e a pedra fundamental lançada em março de 2023. Construído com um custo estimado de Rs 650 milhões, o projeto é um sonho para o primeiro-ministro, que visa aliviar a situação urbana. transporte e fornecendo uma solução ecológica para a movimentada cidade de Varanasi.

Kaushalraj Sharma, Comissário Divisional de Varanasi, afirmou: “O trabalho está quase concluído, mas levará algum tempo. Três estações estão quase concluídas e os testes começarão dentro de um mês, e todo o projeto provavelmente será concluído dentro de seis meses. “.

A segunda fase do teleférico, que inclui estações adicionais, está prevista para ser concluída em maio. Progressos significativos foram feitos na estação Girijaghar, enquanto a construção na estação Godaulia começará em breve.

Porém, devido ao espaço limitado em Godaulia, a estação final será construída no terreno e terá cerca de 450 metros quadrados. Será construída uma estação de três andares, onde o primeiro andar servirá de plataforma para passageiros e os andares superiores abrigarão um complexo comercial. Os projetos desse espaço foram modificados para acomodar mais passageiros, já que a expectativa é que o sistema atenda diariamente cerca de 6 mil viajantes. O projeto atualizado inclui duas escadas para melhor movimentação dos passageiros, substituindo o plano anterior de quatro.

A NHLML (National Highway Logistics Management Limited), empresa responsável pela execução do projeto, confirmou que concluiu seus trabalhos e está totalmente preparada para o próximo teste. Com este projeto, Varanasi deverá se tornar a primeira cidade da Índia a lançar um teleférico de transporte público, revolucionando a forma como residentes e turistas viajam pela cidade.