India’s largest convention centre to be built for INR 150cr in HP: Sukhu

Enquanto estava indo para uma reunião pública em Dari Mela Ground em Dharamshala, o primeiro -ministro Sukhivender Singh Sukhu anunciou a construção do maior centro internacional de convenções do país, perto de Tapovan, a um custo de 150 milhões de rúpias. Ele disse que este centro abrigaria seminários de empresas importantes, impulsionaria o turismo e criaria oportunidades de emprego para jovens locais.

Sukhu também anunciou o comissionamento do Centro de Saúde Primário em Yol Cantt, o financiamento para a construção de uma ponte no parque de TI e a alocação de fundos para concluir os projetos de construção da OBC Bhawan e de construção. Esses projetos incluem uma estrada da escola Jhiyol para Anjani Mata; Parol Ghiyana Khurd Bara Khaula, Kufri para o Templo de Chamunda; Alkhani para Jayul Kand Kardiyana; Kaned para Jhakhrehad; Cheliyan ou Pashu; Vamos para Bani; e Lunda-Bagotou-Khabrot-Chalu.

Ele disse que o atual governo do estado não faria concessões de corrupção e que, durante o governo anterior do BJP, a lacuna entre ricos e pobres foi estendida e os cargos do governo foram supostamente “vendidos”. O atual governo, disse ele, está trabalhando com transparência e investigações de vigilância iniciadas sobre irregularidades na divisão Theog do Departamento de Jal Shakti, tomando medidas estritas contra práticas corruptas.

Ele disse que o governo do Congresso cumpriu sua promessa eleitoral, restaurando o antigo plano de pensão (PAHO) a 1,36 lakh de funcionários do governo e disse que as OPs continuariam enquanto o Congresso estava no poder em Himachal. Ele disse que o governo central reduziu o limite de empréstimos estaduais em 1,6 bilhão de rúpias e impôs restrições adicionais para restaurar o Paho. Ele disse que quase 9.000 milhões de rúpias sob os NPs ainda estavam realizados no governo central e estava pressionando o estado a implementar o Plano de Pensões Unificados (UPS).

Sukhu disse que o centro não divulgou fundos para a avaliação das necessidades pós -desastres (PDNA) para as áreas afetadas pelo desastre em Himachal e que a demanda por um pacote de ajuda especial também foi rejeitada. Ele acrescentou que o governo estava se concentrando em melhorar a educação e os cuidados de saúde para oferecer melhores instalações às pessoas. Em breve, as máquinas de exploração para animais de estimação estarão disponíveis no Indira Gandhi Medical College, Shimla e Medical College Tanda para tratamento oportuno e preciso. Além disso, ele disse que os subsídios à água e da eletricidade continuariam para os necessitados, juntamente com o apoio à construção da habitação. No entanto, as famílias estão sendo incentivadas a renunciar voluntariamente de subsídios e 1.500 pessoas já renunciaram a subsídios de eletricidade, acrescentou.