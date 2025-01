India’s longest ropeway coming to Himachal Pradesh; will connect 11 destinations

Numa grande jogada, o governo de Himachal Pradesh decidiu construir o teleférico mais longo da Índia, que ligará 11 estações no estado. O teleférico de 40 km conectará Parwanoo a Shimla, reduzindo o tempo de viagem para apenas duas horas entre os destinos. O projeto deverá iniciar em breve seu processo de licitação internacional.

Problemas de trânsito: O principal objetivo do projeto do teleférico é conter os problemas de trânsito que afetam a atual rota de 90 km entre Shimla e Parwanoo. Este trecho tem tráfego intenso, com tráfego diário entre 20.000 e 22.000 veículos. Durante a alta temporada turística, o número chega a 45 mil veículos. A situação piora na época da colheita da maçã, quando os caminhões que transportam o produto obstruem as estradas. Embora a introdução de uma autoestrada de quatro pistas tenha proporcionado algum alívio, o teleférico oferece uma solução mais sustentável e de longo prazo para os desafios de transporte da região.

Características principais: O governo de Himachal Pradesh recebeu Rs 5.571 milhões para o projeto do teleférico. Será desenvolvido através de um modelo de parceria público-privada (PPP) e deverá estar operacional em 2030. A capacidade inicial será de transportar 904 passageiros por hora em cada sentido. Isso se traduz em uma capacidade anual de 25 lakh passageiros. Até 2063, espera-se que o sistema seja capaz de receber até um milhão de passageiros por ano.

De acordo com Ajay Sharma, diretor da Ropeway Transport Development Corporation (RTDC), o projeto do teleférico não só ajudará a aliviar os problemas de trânsito, mas também impulsionará o turismo em Himachal Pradesh. Com vistas deslumbrantes sobre a beleza natural de Himachal Pradesh, o teleférico oferece aos viajantes uma maneira única e confortável de explorar a paisagem pitoresca.

Além disso, o teleférico contará com teleféricos modernos que serão equipados com sistemas de gôndola removível monocabo (MDG), que podem transportar de 8 a 10 passageiros, ou sistemas 3S de três cabos, capazes de transportar até 25 passageiros por carro.

O teleférico terá 11 estações estrategicamente localizadas: Tara Devi (Goyal Motors), Tara Devi Temple, Shoghi, Waknaghat, Waknaghat IT City, Karol Ka Tibba, Solan, Barog, Dagshai Cantonment, Jabali e Parwanoo. Os balcões de ingressos estarão disponíveis em cada estação e os detalhes dos preços serão finalizados assim que o projeto for concluído.