Indie film-maker Jeff Baena dies aged 47

O diretor e roteirista independente Jeff Baena, conhecido por sucessos escandalosos como Life After Beth e marido da estrela do filme, Aubrey Plaza, teria morrido. Baena tinha 47 anos.

O médico legista de Los Angeles disse que Baena morreu na sexta-feira em sua casa naquela cidade por volta das 10h39, horário local. As autoridades não forneceram imediatamente a causa ou forma da morte de Baena.

Entre suas obras mais conhecidas está As Pequenas Horas de Baena, comédia de humor negro ambientada em um convento do século XIV e lançada em 2017, dirigida por Plaza. Plaza e Baena namoravam desde cerca de 2011, e em 2021 ela revelou em postagem nas redes sociais que eles haviam se casado.

Variedade observado The Little Hours foi um tanto inspirado em The Decameron, de Giovanni Boccaccio, um clássico do século XIV. Baena estudou as épocas medieval e renascentista, segundo a mídia.

Plaza também estrelou Life After Beth, de Baena, uma comédia romântica de 2014 com tema zumbi.

A partir da esquerda, o ator Dane DeHaan, Aubrey Plaza e Jeff Baena assistem à exibição de Life After Beth em Nova York em 2014. Fotografia: Cindy Ord/Getty Images

Baena também co-escreveu a comédia de 2004 I Heart Huckabees com David O Russell. O filme independente explorou questões existenciais com humor negro e contou com um elenco repleto de estrelas, incluindo Dustin Hoffman, Naomi Watts, Jason Schwartzman, Lily Tomlin, Jude Law, Isla Fisher e Mark Wahlberg.

Baena, originalmente de Miami, frequentou a Universidade de Nova York. Depois de se formar, ele se mudou para Los Angeles para continuar sua carreira no cinema, People. relatado.

Baena deixa Plaza, sua mãe Barbara Stern, seu padrasto Roger Stern, seu pai Scott Baena, sua madrasta Michele Baena e seu irmão Brad Baena, bem como seus meio-irmãos Bianca Gabay e Jed Fluxman, Deadline. ditado.

O escritório do médico legista de Los Angeles não divulgou nenhuma informação sobre a causa ou forma da morte de Baena, e a agência não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.