IndiGo becomes largest foreign carrier out of Sri Lanka

A principal companhia aérea da Índia tornou-se a maior companhia aérea estrangeira a operar a partir do Sri Lanka, marcando um marco importante na sua expansão internacional. A companhia aérea opera atualmente 54 voos semanais conectando Colombo e Jaffna, no Sri Lanka, com quatro principais cidades indianas: Bengaluru, Chennai, Hyderabad e Mumbai. Esta conectividade melhorada é parte integrante da estratégia de crescimento mais ampla da IndiGo que visa fortalecer a sua presença global.

Vinay Malhotra, Diretor de Vendas Globais da IndiGo, comentou: “Como transportadora internacional líder que opera a partir do Sri Lanka, com conexões para quatro cidades indianas, estamos orgulhosos de assinalar este marco, que sublinha o nosso compromisso em fortalecer as relações bilaterais entre a Índia e o Sri Lanka. .Lanka. .

Ao melhorar a conectividade aérea, pretendemos estimular o turismo e promover o crescimento económico. Nossos voos diretos oferecem maiores opções de viagem e maior flexibilidade e comodidade para nossos clientes. “Continuamos dedicados a fornecer experiências de viagem oportunas, econômicas e contínuas em nossa extensa rede.”

O Presidente do Gabinete de Promoção Turística do Sri Lanka também reconheceu o papel da IndiGo e disse: “Felicito calorosamente a IndiGo por se tornar a maior companhia aérea estrangeira do Sri Lanka, um marco notável que reflecte o seu compromisso em melhorar a conectividade e fortalecer os laços entre as nossas nações. O aumento da frequência da IndiGo, incluindo as suas operações em Jaffna, destaca a sua dedicação ao desenvolvimento da Província do Norte, promovendo o crescimento económico, o turismo e o intercâmbio cultural.”

O aumento dos voos entre a Índia e o Sri Lanka já contribuiu significativamente para o setor do turismo. No início de 2024, a Índia recebeu 200 mil visitantes no Sri Lanka, proporcionando um impulso vital à economia local. Colombo, um próspero centro de negócios e turismo, e Jaffna, rico em história e cultura, beneficiam desta conectividade melhorada.