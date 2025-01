IndiGo reports strong Q3 performance with INR 24.5 billion profit for FY2025

A Interglobe Aviation Ltd. (“Indigo”) anunciou seus resultados para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, informando um sólido ganho de INR 24,5 bilhões, apesar do impacto das flutuações de câmbio. Isso é comparado a um ganho de INR 29,98 bilhões no mesmo período do ano passado. Excluindo os efeitos monetários, os lucros da Indigo atingiram INR 38,5 bilhões, o que reflete a forte execução operacional da companhia aérea em meio à demanda contínua do mercado.

A capacidade da companhia aérea para o trimestre aumentou 12 %, para 40,8 bilhões de pedidos, enquanto o número de passageiros cresceu 12,7 %, para 31,1 milhões. A renda dos passageiros da unidade (PRASK) obteve um aumento modesto de 0,3 % para INR 4,72, e as receitas totais das operações aumentaram 13,7 % para INR 221.107 milhões. No entanto, o custo índigo por quilômetro de assento disponível (barril) aumentou 6,8 % para INR 4,83, amplamente impulsionado por despesas operacionais mais altas.

O CEO da Indigo, Pieter Elbers, comentou sobre o desempenho da empresa, dizendo: “Entregamos um sólido terceiro trimestre do exercício de 2025, tanto operacional quanto financeiramente. Esses resultados foram impulsionados por uma demanda robusta no mercado e nossa capacidade de atender a essa demanda, apoiada pelos preços mais baixos de combustível. Operamos um pico de 2.200 voos diários e atingimos um recorde de 31,1 milhões de passageiros durante o trimestre. Continuaremos o caminho de crescimento para oferecer aos nossos clientes mais opções para voar para os destinos escolhidos.

Em termos de renda, a renda total da companhia aérea para o trimestre foi de 229.928 milhões de INR, marcando um aumento de 14,6 % em comparação com o ano anterior. A receita dos bilhetes de passageiros aumentou 12,3 % para INR 192.678 milhões, enquanto as receitas auxiliares tiveram um aumento significativo de 22,3 %, para um total de 21.531 milhões de INR.

Na frente dos custos, as despesas do Indigo por trimestre aumentaram 19,9 % para INR 204.657 milhões, refletindo o aumento do custo das operações. Apesar disso, a Indigo manteve fortes reservas de caixa, com um saldo total de caixa de INR 437.808 milhões em 31 de dezembro de 2024. Isso inclui INR 289.035 milhões em dinheiro livre, que posiciona a companhia aérea para um crescimento contínuo.

Olhando para o futuro, a Indigo planeja aumentar sua capacidade em aproximadamente 20 % no quarto trimestre do ano fiscal de 2015. A companhia aérea também está expandindo sua frota, que agora inclui 437 aviões, com 27 novos aviões de passageiros adicionados durante o trimestre. O desempenho operacional do Indigo permanece forte, com uma confiabilidade técnica de despacho de 99,89 % e um desempenho de tempo de 73,3 % nos principais aeroportos do metrô.