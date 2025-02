INR,295 crore sanctioned for 40 projects in 23 states to spruce up iconic tourist hotspots

O centro, sob sua ‘assistência especial aos estados para investimento de capital (SASCI), sancionou 40 projetos em 23 estados no valor de 3.295,76 milhões de rúpias durante o exercício financeiro atual para desenvolver centros turísticos icônicos no país de maneira abrangente no país, a marca e o marketing on Uma escala global, ministra da União do Turismo e Cultura, Gajendra Singh Shekhawat, informou Lok Sabha na segunda -feira.

O Ministério do Turismo emitiu diretrizes operacionais a todos os estados para a apresentação de propostas de projetos. Depois de receber as propostas do projeto dos governos estaduais, o centro as avaliou em parâmetros dados como conectividade ao local, ecossistema de turismo, capacidade de carga, medidas de sustentabilidade, operação e gerenciamento sustentável, impacto e valor do projeto criados e planos de marketing, o turista, disse o ministro que o ministro disse Em uma resposta por escrito apresentado na câmara baixa.

Embora a implementação de projetos sancionados sob o esquema SASCI esteja sendo realizada pelas agências estaduais, o Ministério do Turismo também formulou um mecanismo para revisar o progresso dos projetos sancionados de tempos em tempos, para garantir a implementação perfeita de projetos sancionados, o Ministro explicado.

O Ministério do Turismo promove vários destinos e produtos turísticos do país, incluindo destinos menos conhecidos nos mercados nacionais e internacionais por meio de suas várias iniciativas promocionais, como sites, promoções de mídia social, participação em eventos, assistência aos governos estaduais para organizar feiras e festivais , o ministro também disse.

As propostas aprovadas incluem uma alocação de INR 77,91 milhões de rúpias para Andhra Pradesh para o enriquecimento da experiência do forte e desfiladeiro de Gandikota. Outro projeto INR 94,44 crore para Akhanda Godavari: (Havelock Bridge e Pushkar Ghat) em Rajamahendravaram também foi claro.

A aprovação também foi concedida a um INR 46,48 milhões de rupias Assam (INR 94,76 crore).

Dois projetos para Goa também foram autorizados, incluindo o Chhatrapati Shivaji Maharaj, a Ponda (INR 97,46 milhões de rúpias) e[Townsquarepovorimparainr9074Millonesderupias[ROPOSEDTOWNSQUARPOVORIMFORINR90744CRORE[[TownsquarePovorimparaINR9074millonesderupias[roposedTownsquarePovorimforINR9074crore

Dois projetos autorizados para Bihar incluem o desenvolvimento de Lake Matsyagandha, Saharsa (INR 97,61 milhões de rúpias) e Karamchat Ecoturismo e Hub de aventura (INR 49,51 milhões de rúpias), segundo o ministério.