Intrepid Travel achieves record-breaking B Corp certification score

A Intrepid Travel, a principal provedora de experiências de viagem do mundo, anunciou orgulhosamente sua pontuação mais alta na B Corp que 102,5 em sua terceira retificação. Essa conquista destaca o compromisso da Companhia com a responsabilidade social e ambiental, o que a torna uma das poucas empresas com mais de 1.000 funcionários para marcar acima de 100.

A certificação B Corp é uma das designações mais respeitadas e abrangentes para empresas com um objetivo, reconhecendo empresas que atendem aos mais altos padrões de desempenho social e ambiental, responsabilidade e transparência. Para se qualificar, as empresas precisam de uma pontuação mínima de 80, com a pontuação média para uma empresa típica pouco abaixo de 60. A impressionante pontuação intrépida o coloca entre os líderes globais da comunidade B Corp.

Rama Mahendru, gerente geral do país, Índia em viagens intrépidas, comentou: “Estou incrivelmente orgulhoso de fazer parte das viagens intrépidas que foram repetidas novamente como um borp b, um reconhecimento de nosso compromisso contínuo com o impacto social e ambiental . Essa conquista nos inspira a impulsionar ainda mais na criação de uma mudança positiva. Esperamos aproveitar esse impulso e continuar usando as empresas como uma força para o bem.

O sucesso da empresa ocorre após um ano recorde de crescimento, tanto na renda quanto no número de passageiros. A Intrepid se comprometeu com uma estratégia de impacto do fundo triplo para a governança, garantindo que considerações ambientais e sociais estejam no coração de suas operações. Como parte dessa visão, a empresa apresentará em breve sua estratégia de impacto 2030 para acelerar os esforços em todas as áreas de sustentabilidade e responsabilidade social.

Essa nova pontuação de 102,5, em comparação com 91,2 em 2021, reflete o progresso contínuo da Companhia no avanço da equidade trabalhista, diversificando sua cadeia de suprimentos, aumentando seus investimentos comunitários e treinando seus clientes com educação de viagens responsável.