IRCTC posts 14 pc rise in Q3 net profit at INR 341 crore

A Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) relatou na terça -feira um aumento de 13,7 % em seu ganho líquido consolidado para INR 341 milhões de rúpias para o trimestre de outubro a dezembro do ano financeiro atual em comparação com o número correspondente de INR 300 milhões de rúpias no ano. Fazer período.

As receitas totais das operações aumentaram 10 % para 1224,7 milhões de rúpias durante o trimestre sob INR 1.115,5 milhões de rúpias no período do ano anterior, informou o IRCTC em uma apresentação em troca.

O Conselho de Catering e Turismo do Conselho Ferroviário da Índia (IRCTC) aprovou um segundo dividendo provisório de INR 3 por ação, juntamente com seus resultados financeiros para o terceiro trimestre do exercício de 2024-25 (EF25) na terça-feira, 11 de fevereiro.

“O Conselho de Administração da Companhia em sua reunião realizada hoje (terça-feira, 1º de fevereiro de 2025), declarou inter-Alia declarado segundo dividendo provisório ao INR 3/- para a participação no valor nominal de INR 2 cada @ 150 % para financeiro Ano 2024-25, “disse o IRCTC em uma apresentação de intercâmbio.

A empresa do setor público (PSU) resolveu na quinta -feira, 20 de fevereiro, como a data do recorde para determinar a elegibilidade dos acionistas para receber o referido dividendo intermediário.

A Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) anunciou seu desempenho financeiro Q1FY24 em 9 de agosto. O IRCTC registrou um aumento de 17 % nas receitas, registrando INR 1001 milhões de rúpias nas operações durante o trimestre de junho. O segmento de negócios turísticos se destacou particularmente, com um notável crescimento de 58 % no Q1FY24.

Uma ruptura do segmento de fluxo de receita mostra que os lucros do segmento de catering cresceram para INR 554,81 milhões de rúpias no terceiro trimestre do ano fiscal de 2015 de INR 507,76 milhões de rúpias no segundo trimestre do EF25, registrando um crescimento de 9,26 %. Enquanto isso, o trilho da água ferroviária de água viu 15,02 % no ano -ano em INR 96,35 milhões de rúpias. As receitas de ingressos na Internet registraram um crescimento de 5,4 % em 353,72 milhões de rúpias no trimestre de dezembro. A receita do segmento de turismo aumentou 16 % no ano em 223,73 milhões de rúpias.

A Indian Railway Catering and Tourism Corporation relatou um aumento de 4,5 % em ganhos líquidos independentes em INR 307,8 milhões de rúpias para o trimestre que terminou em 30 de setembro de 2024. As receitas de operações durante o período em revisão foram apresentadas em INR 1064 milhões de rúpias, 7,3 % Ano -o -ano. No período do ano anterior, as receitas independentes foram INR 992 milhões de rúpias.